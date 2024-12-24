الأنبا توماس يستقبل أسقف 6 أكتوبر وأوسيم للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل صباح اليوم، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، الأنبا دوماديوس، أسقف مدينة السادس من أكتوبر وأوسيم للأقباط الأرثوذكس، والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر المطرانية، بمدينة السادس من أكتوبر.

الميلاد رسالة فرح

حضر اللقاء القمص ميلاد موسى، وكيل المطرانية، وعدد من كهنة الإيبارشيّة، والشمامسة الإكليريكيين، مؤكدين جميعًا أن الميلاد هو رسالة الفرح والرجاء، كما أن حب المسيح يجمعنا.

ساد اللقاء طابع المحبة الأخوية، وتبادل كلمات التهنئة المختلفة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الجديد بالإضافة إلى تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين. وانتهت الزيارة اللقاء بالتقاط الصور الختامية.