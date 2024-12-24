الإصلاح والنهضة: قائمة الإفراج الأخيرة تعكس خصوصية واهتماما بأهالي سيناء

صرح هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن قرارات الإفراج عن بعض السجناء تُعد خطوة إنسانية مهمة تؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تُظهر دائمًا اهتمامها بجميع أبنائها، وهو ما ظهر في العديد من المناسبات السابقة.

وأوضح عبدالعزيز، خلال مداخلة في برنامج TEN News على قناة TEN، أن قائمة الإفراج الأخيرة تحمل خصوصية خاصة، حيث ترتبط بأهالي سيناء، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذه المنطقة الحيوية من الوطن.

وأكد أن سيناء شهدت تحولًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، حيث تحققت بها مشروعات تنموية غير مسبوقة في تاريخها، تعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.