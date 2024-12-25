طبيب الزمالك يكشف تطورات إصابة محمد حمدي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرّض لها محمد حمدي لاعب الأبيض في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد حمدي أثبتت إصابته بشرخ في ضلعين، ووجود تجمع هوائي على الرئة.

وأضاف أنه تم وضع اللاعب تحت الملاحظة بالمستشفى تحسباً لإمكانية احتياجه لتدخل طبي لتنظيم عملية التنفس بشكل طبيعي .

وتعادل فريق الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة، يحتل بهم صدارة المسابقة.