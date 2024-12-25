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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

مشروعات النواب تطالب بتسويق الصناعات التراثية والحرف اليدوية بالبحر الأحمر.. والمحافظ يعقب

د.هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب
د.هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب
فريدة محمد
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أكدت د.هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن اللجنة عندما تقوم بزيارات ميدانية للمحافظات تهدف للوقوف علي المشكلات علي أرض الواقع والعمل علي حلها، مشيرة خلال لقاء وفد مشروعات النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الي أن القانون لم يطبق بالشكل الكامل علي الارض.

وطالبت أبو السعد بضرورة وجود رؤية واحدة حتي نواكب الجمهورية الجديدة وأن القيادة السياسية تدعم ذلك ولا بد أن يكون لدينا موازنة عامة قادرة علي ذلك، وأن ما يدعم ذلك هو الإنتاج سواء صناعي أو زراعي.

وتابعت قائلة: إننا لا نحتاج أن ندعم فقط مصنع أو اثنين ولكن ندعم صناعة مؤثرة للاقتصاد القومي ونحتاج مجمعات صناعية في كل المحافظة وليس الغردقة فقط حتي نستطيع عمل طفرة حقيقية.

وقالت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب ان اللجنة عقدت ٣٣ اجتماعا حتي يخرج القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ للنور ولكن طالما هناك مستحدثات ووضع اقتصادي متغير فيمكن تعديل النشريعات لتواكب ذلك.

وأكدت ابو السعد أننا نحتاج رؤية واحدة لدمج القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي ليست فقط من أجل الإيرادات ولكن حتي نرسم سياسات مالية ونقدية حقيقة تدعم فكره التصنيع والانتاج لدعم الاقتصاد القومي.

وطالبت هالة ابو السعد المحافظ بتوفير وسيلة مواصلات فورية للمنطقة الصناعية لدعم المصنعين والعمال حتي يتسني للمصنعين تخفيف التكلفة علي المنتج النهائي.

كما طالبت باماكن في الفنادق وللقري السياحية لجهاز تنمية المشروعات الصغيره لعرض وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية بما يتوائم مع دعم التراث المصري والحفاظ علي الهوية المصرية.

ووافق المحافظ علي الفور وأعلن عن حل مشكلة المواصلات للمجمع الصناعي بالغردقة عبر التنسيق مع مجلس المدينة لفتح خطوط نقل تخدم العمالة في هذه المنطقة الحيوية. 

وأشار المحافظ إلى أهمية دعم وتسويق الصناعات التراثية والحرف اليدوية وعرض منتجات الحرف اليدوية في الفنادق والمنشآت السياحية بالغردقة، وتخصيص مكان في مطار الغردقة الدولي لعرض الحرف التراثية، بالتنسيق مع وزير الطيران، و إقامة معرض دائم بشارع الشيراتون، كونه أكثر الشوارع ازدحامًا، لتسويق الصناعات التراثية.

محافظ البحر الأحمر زيارات ميدانية لجنة المشروعات الصغيرة اللواء عمرو حنفي وفد مشروعات النواب

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