شعرك في خطر .. تحذير من تشغيلة حناء شهيرة

حذرت هيئة الدواء المصرية من تشغيلة لنوع من الحناء الشهيرة المستوردة من الخارج .

وقالت هيئة الدواء في منشورها الذي حمل رقم 9 لعام 2026 ، إن التشغيلة المغشوشة تحمل رقم «005» والخاصة بمستحضر Emami Gold Indian Henna – عبوة 120 جم، المستورد بواسطة شركة Al Roseline for Trading

وأشارت هيئة الدواء المصرية الي أن سبب التحذير جاء عقب ثبوت عدم مطابقة التشغيلة للمواصفات القياسية، وجرى اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بسحب ووقف تداول وتحريز الكميات المتداولة من التشغيلة محل المخالفة.

سحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة

ووجهت هيئة الدواء المصرية سحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة من المستحضر الصادر لها عدم مطابقة، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.

كما شددت هيئة الدواء المصرية على أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.