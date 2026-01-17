ممنوع استخدامها نهائياً.. سحب تشغيلة من دواء لعلاج البروستاتا والسيلان

في إطار منشوراتها الدورية لعام 2026، حذرت هيئة الدواء المصرية من تشغيلة لمستحضر دوائي، هو الأشهر لعلاج البروستاتا والسيلان.

ووجهت هيئة الدواء، في منشورها الذي حمل رقم “7” لعام 2026، من سحب تشغيلة رقم «EEG006» من عقار TAVANIC 500 MG5 Film coated tablets.

وأوضحت هيئة الدواء، في منشورها، أن سبب التحذير من التشغيلة المذكورة بناءً على ما ورد إلينا من شركة SANOFI صاحبة المستحضر، حيث أفادت بأن العبوات المدون عليها البيانات الموضحة بعاليه عبوات مجهولة المصدر، ويمكن تمييز العبوات المجهولة.

ووجهت هيئة الدواء المصرية سحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة من المستحضر الصادر لها عدم مطابقة، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.

كما شددت هيئة الدواء المصرية على أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

منشور الهيئة

استخدامات تافانيك

ويعتبر من المضادات الحيوية واسعة الطيف، حيث يُستخدم لعلاج أنواعٍ عديدة من الالتهابات البكتيرية، منها:

التهاب البروستاتا:

يُعتبر تافانيك من أقوى المضادات الحيوية لعلاج التهاب البروستاتا المزمن.

السيلان:

يُمكن أن يصف الطبيب تافانيك لعلاج السيلان بجرعة 500 ملليغرام مرة واحدة يوميًا لمدة 7 أيام حسب الحالة.