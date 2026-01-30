قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احترام ثقافة الاختلاف وتجنب الاستقطاب.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية
90 يوما من غير موبايل.. الرئيس السيسي يشيد بـ الطالبات بكلية الطب المدني
الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث
الرئيس السيسي: الأوضاع الداخلية مستقرة رغم الأزمات العالمية ولدينا ما يكفي من السلع
السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية المصرية التطوير والتغيير
قطع مياه الشرب عن أبو حمص و3 قرى في البحيرة .. اعرف المواعيد
بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بـ الأكاديمية العسكرية
الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا
الجالية المصرية في تنزانيا تدعم الأهلي أمام يانج أفريكانز
تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام بعد الهبوط؟
شعرك في خطر .. تحذير من تشغيلة حناء شهيرة
جميع التدابير .. تحذير روسي شديد ضد من يعتدي على سفن تحمل علمها
محافظات

غلق 14 منشأة طبية مخالفة وإنذار 17 في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية

الحملة
الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

شنت إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية حملة مكبرة للتفتيش على ٩٢ منشأة طبية خاصة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية ومركز ومدينة أبوصوير؛ للتأكد من التزامها بالإشتراطات الصحية ومعايير الجودة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه، للتفتيش على المنشآت الطبية الغير حكومية والتى تنوعت تخصصاتها بين عيادات ومراكز للأسنان، مراكز نسا وتوليد، مراكز للعيون، مستشفيات خاصة ومعامل تحاليل.

وأشارت وكيل وزارة الصحة، إلى أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لعدد ١٤ منشأة مخالفة، بجانب إنذار ١٧ منشأة أخرى؛ لتلافي السلبيات، والتي تضمنت مخالفات لاشتراطات التراخيص ومكافحة عدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

