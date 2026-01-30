غلق 14 منشأة طبية مخالفة وإنذار 17 في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية

شنت إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية حملة مكبرة للتفتيش على ٩٢ منشأة طبية خاصة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية ومركز ومدينة أبوصوير؛ للتأكد من التزامها بالإشتراطات الصحية ومعايير الجودة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه، للتفتيش على المنشآت الطبية الغير حكومية والتى تنوعت تخصصاتها بين عيادات ومراكز للأسنان، مراكز نسا وتوليد، مراكز للعيون، مستشفيات خاصة ومعامل تحاليل.

وأشارت وكيل وزارة الصحة، إلى أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لعدد ١٤ منشأة مخالفة، بجانب إنذار ١٧ منشأة أخرى؛ لتلافي السلبيات، والتي تضمنت مخالفات لاشتراطات التراخيص ومكافحة عدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.