قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرابزون حدد سعره.. تفاصيل عودة تريزيجيه إلى الأهلي بسبب كأس العالم
الأمن الروسي يحبط عملا إرهابيا في ضواحي موسكو |تفاصيل
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا
القومي للمرأة يطلق المرحلة الرابعة من "منهجية حوار الأجيال" لتعزيز التماسك المجتمعي| صور
أطباء أسيوط يرفضون قانون المسئولية الطبية.. و4 مقترحات لإنهاء الأزمة
القومي للمرأة يشارك في احتفالية اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة
مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
سويلم: دراسة هولندية مصرية لاستخدام طرق صديقة للبيئة في حماية الشواطئ
الصحة: نطمح لتطعيم 90% من الإناث ضد سرطان عنق الرحم
السياحة المصرية في 2024 .. إنجازات استثنائية رغم التحديات الإقليمية والدولية
القبض على 4 أشخاص قاموا بأداء حركات استعراضية بسياراتهم في الغربية
رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

لن نجبر السوريين على العودة.. أردوغان يؤكد افتتاح قنصلية تركية في حلب

اردوغان
اردوغان
دعاء أبوهشيمة
×

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم "الأربعاء"، أن بلاده تعتزم افتتاح قنصلية تركية في مدينة حلب السورية قريبا.

وقال اردوغان، في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، إن: "أحيي أشقائنا السوريين الذين حققوا نصرا عظيما بعد نضال دام 13 عاما".. أمن ونهضة سوريا وتعافيها يشكل أولوية قصوى لنا".

وأضاف: "أبارك للشعب السوري، هذا النصر العظيم الذي خلصهم من الطغيان"، مشيرا إلى أن "الله منح إخواننا السوريين الفتح بعد الظلم الذي تعرضوا له".

وأكد أن "سوريا واجهت أسوأ المجازر طوال 13 عاما من عمر الأحداث"، مشيرا إلى ان "الملايين من السوريين قتلوا بسبب إما هجمات النظام، أو بسبب هجمات المنظمات الإرهابية مثل داعش وحزب العمال الكردستاني".

وأضاف أردوغان أن "الملايين من السوريين قتلوا بسبب إما هجمات النظام، أو بسبب هجمات المنظمات الإرهابية مثل داعش وحزب العمال الكردستاني".

وأوضح أن تركيا استضافت "3.6 مليون لاجئ سوري من أصل 12 مليونا آخرين هاجروا من بلادهم. رغم نصائحنا لنظام الأسد، إلا أنه اختار قمع المظاهرات وارتكاب المجازر"، بجسب "روسيا اليوم".

وأضاف: "سنساعد إخواننا السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم ولن نرسل أحداً رغماً عنه".

وتوعد الرئيس التركي المسلحون الأكراد في سوريا؛ قائلا: "إما أن يسلموا أسلحتهم أو أن يُدفَنوا في الأراضي السورية مع أسلحتهم".

سوريا أردوغان حلب الرئيس التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عادل

مفاجأة.. محمد عادل يعتزل التحكيم اعتراضا على قرارات الفيفا

وظائف البريد المصري 2025

وظائف البريد المصري 2025 .. التخصصات المطلوبة وموعد المسابقة

هل تصح صلاة حابس الأخبثبن

حكم الصلاة عند الحاجة لقضاء البول أو الريح.. دار الإفتاء توضح

خالد الغندور

إصابة خطيرة بالرئة.. خالد الغندور يكشف تطورات حالة لاعب الزمالك

جدول امتحانات نصف العام 2025 الصفين الاول والثاني الثانوي

جدول امتحانات نصف العام 2025 الصفين الأول والثاني الثانوي جميع المحافظات |تفاصيل وصور

الأهلي

آخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع نجم باتشوكا المكسيكي

الدعاء

أقوى دعاء للتقرب إلى الله .. مُستجاب ومُجرّب اغتنمه

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 25-12-2024

ترشيحاتنا

الاحتفالية

زيادة محاور العبور.. ننشر مواصفات الكباري العائمة الجديدة بالقطاع الأوسط بقناة السويس

رياح محملة بالاتربة فى مطروح

رياح محملة بالأتربة واضطراب حركة الملاحة في مطروح

الأديبة نفيسة قنديل

تنفيذ حكم الإعـ.دام فى قـ.اتل زوجة الشاعر محمد عفيفى مطر

بالصور

طريقة عمل شجرة عيد الميلاد في المنزل بأدوات بسيطة

شجرة الكريسماس
شجرة الكريسماس
شجرة الكريسماس

فستان لافت.. نانسي عجرم تتألق احتفالا بالكريسماس

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

أزمة الأسمدة عرض مستمر| هل يرتفع سعر بيع المحاصيل الزراعية؟.. نقيب الفلاحين يجيب

المحاصيل الزراعية
المحاصيل الزراعية
المحاصيل الزراعية

مشروب صحي ويعطي طاقة.. احرص على تناول كوب منه في الصباح

مشروب الشوفان بالموز
مشروب الشوفان بالموز
مشروب الشوفان بالموز

فيديو

راغب علامة

بعد مكالمة هاتفية.. هجوم على مدرسة راغب علامة في بيروت

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد