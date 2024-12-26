أخبار التوك شو| مبادرتان جديدتان في الصناعة والسياحة قريبا .. وتفاصيل إطلاق تطبيق حماية المستهلك على الهواتف الذكية

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

رئيس أفرو لاند: استثمار في زراعة الزيتون يحقق أرباحًا كبيرة



صرح عادل زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة أفرو لاند لإدارة المشروعات، بأن الحكومة المصرية أنجزت العديد من مشروعات البنية التحتية التي استفادت منها جميع مؤسسات المجتمع المدني دون استثناء، مما ساهم في تطوير القطاعات المختلفة، لا سيما الزراعة.

وأضاف زيدان، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع تنمية الريف المصري يمثل نقلة حضارية كبيرة، حيث ساعد عددًا كبيرًا من الشباب على التحول إلى رجال أعمال من خلال استصلاح الأراضي وزراعتها وتحقيق عوائد اقتصادية مميزة.

الوزراء: مبادرتان جديتان في الصناعة والسياحة قريبا



أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة في تنفيذ المزيد من الاجراءات والخطوات الخاصة بالاصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

أول مبنى متخصص في زراعة الكبد..رئيس جامعة المنصورة يوضح التفاصيل



قال شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن مشروع زراعة الكبد بدأ في المنصورة منذ عام 2004، متابعا: عدد حالات زراعة الكبد وصلت إلى 1150 حالة.

تفاصيل إطلاق تطبيق حماية المستهلك على الهواتف الذكية



قال إسلام الجزار، المستشار الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أطلق تطبيق حماية المستهلك على الهواتف الذكية، وذلك بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن الهدف من التطبيق هو إتاحة كافة خدمات الجهاز للجمهور رقميا، كما يمكن من خلاله تقديم الشكاوي في أي وقت.

هل تفرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة.. المالية تحسم الجدل| فيديو



كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، للسياسات الضريبية، أنه لن يكون هناك فرض لأي ضرائب أو جمارك جديدة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة القادمة من الخارج لمصر.

وأضاف الكيلاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرسوم الجمركية المُحددة منذ سنوات طويلة على أجهزة الهواتف المحمولة؛ لا زالت سارية دون أي تغيير.

وتابع نائب وزير المالية: 95% من أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة القادمة من الخارج لمصر خلال الفترة الماضية؛ جميعها موبايلات مُهربة دخلت عن طريق التهريب.

واستطرد: «لو داخل المطار ومعاك موبايل شخصي؛ لازم تعدي على الجمارك الأول عشان تسجل التليفون، ولو تليفون شخصي مش هتدفع حاجة، لأن القانون يسمح بذلك فقط».

متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو



قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات المحيطة.

وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن عام 2024 كان به التزامات كبيرة، منوها بأن الالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024.

إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم طولكرم بالضفة الغربية



أعلن الهلال الأحمر، إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم طولكرم بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.