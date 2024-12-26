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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

رئيس اتصالات النواب لـ«صدى البلد»: إلغاء تطبيق التيك توك في مصر بهذه الحالة|فيديو

حوار معتز الخصوصي مع النائب أحمد بدوي رئيس اتصالات النواب
حوار معتز الخصوصي مع النائب أحمد بدوي رئيس اتصالات النواب
معتز الخصوصي   -  
عدسة: هدير عبده
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قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: "لم يطرح موضوع غلق تطبيق التيك توك في مصر خلال مناقشاتنا، ولكن حدث اجتماع قريبا في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما بين مدير منصة تيك توك في مصر وشمال أفريقيا، وحضرت هذا الاجتماع، وكان هناك حسم في الأمر مع إدارة تيك توك في مصر بالخارج، وطلب منهم مسئولون وزارة الاتصالات في مصر تحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر".

وأضاف بدوي، خلال حواره لـ"صدى البلد"، أنه طرح ما تقدم به عدد من النواب من طلبات إحاطة بشأن تطبيق التيك توك في مصر، ونقل هذه الصورة، وتم منج مهلة من جانب إدارة تيك توك في مصر لمدة 3 شهور لتحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر أو حجب أي محتوى به فسق أو أي أمور مخالفة للضوابط والمعايير.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: “ولكن إذا لاحظنا أن رواد التيك توك في مصر ارتكبوا مخالفات جسيمة أو محتوي فيه كل مخالفات للقانون، فإننا كقطاع تشريعي سنتعامل بالقانون وسنخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات”.

واختتم: “هناك دول اتخذت قرار بإغلاق تطبيق التيك توك لديهم، ولكننا كدولة مشجعة على الاستثمارات في جميع صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتربطنا ثوابت وضوابط ومعايير لا بد من الالتزام بها، وإذا لم يتم الالتزام بها سنتخذ إجراءات قانونية كقطاع تشريعي ورقابي، والدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ إجراءات قانونية”.

تيك توك النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب غلق تطبيق التيك توك

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