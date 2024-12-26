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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رئيس اتصالات النواب: تحسن كبير في سرعة الانترنت خلال الأشهر القادمة| فيديو

حوار معتز الخصوصي مع النائب أحمد بدوي رئيس اتصالات النواب
حوار معتز الخصوصي مع النائب أحمد بدوي رئيس اتصالات النواب
معتز الخصوصي   -  
عدسة: هدير عبده
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قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن شركات خدمات الاتصالات بصدد إطلاق شبكات الجيل الخامس ، ونبشر المواطنين بأن هناك تعاون بين وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لكي يتم حصر جميع الأماكن والمناطق والطرق الجديدة والقرى والمدن المختلفة في مصر التي بها ضعف شبكات.

وأشار بدوي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أنه سيتم إطلاق خلال شهرين تركيب وتوصيل شبكات ومحطات تقوية للمناطق التي تعاني من ضعف شبكات الانترنت ، كما تم اعتماد 5 مليارات جنيه من صندوق الخدمة الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ هذه المحطات في كل محافظات مصر التي تعاني من ضعف شبكات الإنترنت.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: بشري لمن يعاني من المواطنين من ضعف في سرعة الإنترنت سيكون هناك تحسن كبير في السرعة ، لأن الشركة المصرية للاتصالات تعمل بشكل كبير جدا في تغيير كافة الكابلات النحاسية القديمة واستبدالها بكابلات ألياف ضوئية وهي الفايبر.

واختتم: وخلال شهرين سيتم عقد مؤتمر ما بين الجهاز القومي لتنظم الاتصالات وكل رؤساء شركات الاتصالات للإعلان عن إطلاق شبكات الجيل الخامس.

شبكات الجيل الخامس النائب أحمد بدوي سرعة الإنترنت رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب شبكات الانترنت

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