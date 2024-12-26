قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إغلاق جميع مطارات موسكو مؤقتا
بعد إيمان ايوب .. مشاهير تغير شكلهن بالكامل بسبب عمليات التجميل
أحكام قضائية.. ضبط حمو بيكا في قصر النيل
تطور مفاجئ..زد يرفض ضم نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية
خلال ساعات | البنك المركزي يحسم مصير الفائدة في مصر .. تفاصيل
الهندسة 68%.. ننشر الحدود الدنيا لكليات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني
انتصار أفضل ممثلة دراما لعام 2024
متبقيات المبيدات: نسعى لزيادة صادرات الفراولة لتلبية الأسواق الدولية
تنفيذ مشروع للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بأكتوبر الجديدة
وزير التعليم العالي يفتتح أكبر مركز طبي لزراعة الكبد بالشرق الأوسط وإفريقيا
وزير الأوقاف يتابع الأداء الإداري والدعوي في البحيرة
مركز التعليم الطبي التابع للأكاديمية الطبية العسكرية يحصل على شهادة الاعتماد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي يتفقد مستشفى الهلال التابعة لفرع المنوفية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر
×

تفقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى الهلال للتأمين الصحي التابعة لفرع المنوفية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير الخدمات الصحية وتعزيز التزامها بتوفير رعاية صحية متكاملة ومتميزة للمواطنين.  

تأتي الزيارة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالتوسع في الخدمات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين.

كما تهدف الزيارة إلى رصد التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، والعمل على معالجتها ورفع كفاءتها بما يحقق طموحات ورغبات المواطنين في مستوى الخدمة الطبية. وأكد الدكتور أحمد مصطفى خلال الزيارة على أهمية العمل المستمر لتحقيق رؤية الوزارة، والتزام الهيئة بتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لجميع المرضى.

وخلال الزيارة، أكد الدكتور أحمد مصطفى، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تواصل عملها لتطوير وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات المواطنين في جميع المجالات الصحية، إلى جانب الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على مستوى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، ورصد أي قصور في الخدمة ومعالجته، بما يساهم في تحقيق تطلعات المواطنين في مجال الصحة.

شملت جولة الدكتور أحمد مصطفى، تفقد الأقسام المختلفة للمستشفى، بما في ذلك الطوارئ، والأشعة، العلاج الكيماوي، والجراحة، بالإضافة إلى وحدة الغسيل الكلوي وغرف حضانات الأطفال، حيث اطمأن على الحالة الصحية للأطفال المبتسرين، وتأكد من جودة الرعاية الصحية المقدمة.

كما اطمأن الدكتور أحمد مصطفى، على توافر القوى البشرية المؤهلة في جميع التخصصات الطبية وتوافر مخزون استراتيجي من الأدوية والبلازما، وأكياس الدم بجميع الفصائل، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة، مؤكدا أن مستشفى الهلال تعد جزءًا أساسيًا من المنظومة التأمينية في محافظة المنوفية، بنسبة تغطية تأمينية تصل إلى 60%.

يذكر أن مستشفى الهلال للتأمين الصحي، يقع على مساحة 1350 مترًا مربعًا، ويتكون من دور أرضي وخمسة طوابق، ويحتوي على عدة أقسام حيوية مثل (الاستقبال، الداخلي، العناية المركزة، الحضانات، غرف العمليات، الغسيل الكلوي، العلاج الكيماوي). 

وتشارك المستشفى في العديد من المبادرات الرئاسية مثل مبادرة منع قوائم الانتظار، بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

السعة الاستيعابية لمستشفي الهلال 

تصل السعة الاستيعابية للمستشفى إلى 180 سرير وتضم عدة أقسام علاجية تشمل (الغسيل الكلوي، أمراض اليوم الواحد، الحضانات، الأورام، الأطفال، الباطنة العامة، العناية المركزة)، كما تشمل الأقسام الجراحية التي تجري جراحات متعددة مثل (ترقيع طبلة الأذن، علاج تشوهات الأذن الخارجية، عمليات الرمد ،تغيير مفصل الفخذ والركبة، مناظير الكتف والركبة، مناظير الحالب والمثانة والكلى والحصوات، والولادة الطبيعية والقيصرية، جراحات التجميل، استئصال أورام الثدي،  جراحات الأطفال، والقسطرة الطرفية).الخدمات المستحدثه العنايه المتوسطه اطفال والعلاج الانزيمي وخدمات التغذيه العلاجيه والعلاج الطبيعي رافق سيادته  الدكتور محمود مجاهد مسئول الاتصال السياسي بالهيئة والدكتور سيد عبد السلام مدير عام الفرع والدكتور احمد موسي ابو صباع مدير عام المستشفي

وزير الصحة المنوفية الخدمات رعاية صحية مستشفى الهلال الهيئة العامة للتأمين الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

اليوم.. الإعلان عن نتيجة المقبولين في كلية الشرطة

أمطار ورعد

موجة طقس غير مستقرة.. معلومات عن المرتفع السيبيري الذي يضرب مصر خلال أيام

عيار 21 يتراجع بشكل كبير.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم الخميس؟

عيار 21 يتراجع بشكل كبير.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم الخميس؟

جداول امتحانات الترم الأول 2025 للمواد غير المضافة للمجموع

جداول امتحانات الترم الأول 2025 للمواد غير المضافة للمجموع |مواعيد رسمية

أخذ قرض من البنك

هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق

محمد صلاح

تحطيم الأرقام مستمر.. هدف واحد يفصل صلاح عن تحقيق إنجاز جديد مع ليفربول

صورة أرشيفية

ارتفاع كبير في سعر الذهب عالميا والدولار في سقوط مستمر

مكالمات الواي فاي

وداعا لأزمة شبكات المحمول.. تفاصيل خدمة مكالمات الواي فاي وتشغيلها في مصر

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر خلال إلقاء كلمته بالاحتفال

الضويني: الأزهر يقف مع المرأة ويسعى في تمكينها بما يحفظها من التقاليد الراكدة

وكيل الأزهر

وكيل الأزهر يشارك في حفل تخريج الدفعة الـ ٥٢ لكلية طب البنات بالقاهرة

دار الإفتاء

هل يجوز إعطاء الزكاة لعلاج ابنتي المتزوجة ؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

بالعيش الشامي .. طريقة عمل سلطة الطحينة زي المطاعم

طحينة
طحينة
طحينة

في ذكرى ميلاده.. أبرز علاجات هاني الناظر للأمراض الجلدية

هاني ال
هاني ال
هاني ال

بفستان أسود ووردة بيضاء.. ياسمين صبري في أحدث إطلالاتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

إطلالة ساحرة لـ جورجينا وكريستيانو رونالدو في احتفالات الكريسماس

جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو

فيديو

راغب علامة

بعد مكالمة هاتفية.. هجوم على مدرسة راغب علامة في بيروت

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد