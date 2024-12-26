6 وكلاء جدد لمعاهد البساتين والقطن وأمراض النباتات والصحة الحيوانية بـ البحوث الزراعية

وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق بضخ دماء جديدة بمركز البحوث الزراعية.

وتم تكليف ما يلي ..

الدكتور محمود محمد سامي وكيلا لمعهد بحوث البساتين للبحوث



الدكتور محمد ابو الوفا احمد وكيلا لمعهد بحوث البساتين للارشاد

والتدريب



الدكتور كامل احمد عبد السلام وكيلا لمعهد بحوث أمراض النباتات للبحوث



الدكتور عبد الناصر بدوي بدوي وكيلا لمعهد بحوث أمراض النباتات للارشاد والتدريب



الدكتور مصطفي عطية عمارة وكيلا لمعهد بحوث القطن للارشاد والتدريب

الدكتور أحمد رفعت حبشي وكيلا لمعهد بحوث الصحة الحيوانية للتشخيص

ويتقدم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بخالص التهنئة للسادة وكلاء المعاهد الجدد والتوفيق لهم في مهمتهم الجديدة كما تقدموا أيضا بخالص الشكر والتقدير للسادة وكلاء المعاهد السابقين على ما بذلوة من جهد خلال فترة عملهم في تلك المرحلة متمنين لهم التوفيق وسيتم الاستفادة منهم في مواقع اخري واضاف رئيس المركز انه سوف يتم تقديم كافة وسائل الدعم للوكلاء الجدد للمعاهد.