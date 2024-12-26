الحمصاني يكشف حقيقة خطاب التعيينات بالحكومة.. وتفاصيل اجتماع مدبولي مع المحافظين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ما تردد من أنباء على السوشيال ميديا، بشأن خطاب التعيينات الحكومية، مؤكدا أنه خطاب عار تماما من الصحة.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن رئيس الوزراء اجتمع مع المحافظين، وأكد على ضرورة مواصلة العمل لتوفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم التشديد على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع احتكار أية سلعة.