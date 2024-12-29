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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

فنانو «دار رعاية المهن التمثيلية» يفاجئون أشرف زكي بالاحتفال بعيد ميلاده

أِشرف زكي
أِشرف زكي
قسم الفن
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احتفل عدد من كبار الفنانين المقيمين في دار إقامة كبار الفنانين، المخصص لكبار السن من الفنانين التابعين لنقابتي المهن التمثيلية والسينمائية، بعيد ميلاد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

حضر الاحتفال بعض أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، ومنهم عزوز عادل، إيهاب فهمي، منير مكرم.

أعد الاحتفال، الفنانين المقيمين بالدار، ومنهم، فادية عكاشة، عواطف حلمي، المخرج محمد خورشيد، محمد الشال، حمدي العربي، سامي نوار، محمد الدمرداش، علي إبراهيم، جيهان السيد، سيد فضل، حسين مسعود، محمد مرشد، علاء أبو ليلة، الفنان محمود البنا.

عيد ميلاد أشرف زكي

احتفلت النجمة روجينا مساء أمس السبت بعيد ميلاد زوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك في مفاجأة أعدتها له بحضور عدد كبير من الأصدقاء المقربين داخل المنزل.

حضر عيد الميلاد كل من الفنان علاء مرسي ضياء عبدالخالق، والفنان أيمن عزب، والفنان عزوز عادل، الفنان هشام عطوة، والمخرج سامح بسيوني، والمؤلف أمين جمال، والمستشار الإعلامي لنقابة المهن التمثيلية الكاتب الصحفي حسين الجندي.

وفوجئ الفنان الدكتور أشرف زكي بتواجد أصدقاءه المقربين داخل المنزل وسط احتفالات مبهجة، معبرا عن سعادته بالتجمع المفاجئ، بينما قامت ابنته المخرجة مايا أشرف زكي وابنته الممثلة مريم اشرف زكي وزوجته النجمة روجينا بتقطيع  التورتة والغناء له احتفالا بعيد الميلاد.

يذكر أن الدكتور أشرف زكي يواصل تجهيزات وتشطيبات افتتاح مسرح نقابة المهن التمثيلية بالإسكندرية، بينما تستعد النجمة روجينا خلال الفترة الحالية لتصوير مسلسلها الجديد حسبة عمري والذي يعرض في شهر رمضان المقبل 2025.

وعبرت الفنانة وفاء كامل عن سعادتها بالتواجد فى دار إقامة كبار الفنانين، المخصص لكبار السن من الفنانين التابعين لنقابتي المهن التمثيلية والسينمائية . 

وقالت وفاء كامل في تصريحات لـ صدى البلد، إنها انتقلت إلى دار إقامة كبار الفنانين ، بعدما تحدثت مع نقيب الممثلين د. أشرف زكي، وطلبت منه أن يساعدها في بيع شقتها بمنطقة العتبة والانتقال  لمكان هادئ، إلا أنه أقترح عليها أن تقوم بالانتقال إلى دار إقامة كبار الفنانين. 

وأضافت وفاء كامل: أنا سني كبير، ولم أكن أستطيع تحمل الزحام في منطقة العتبة التي كنت أسكن فيها، ولم أكن على علم بتفاصيل دار إقامة كبار الفنانين، وفي الحقيقة أنني تجولت في معظم بلاد العالم ولم أجد مثل هذا الدار. 

وأضافت وفاء كامل: كل شيء متوفر بالدار من رعاية طبية، إلى الاعتناء بنظافة المكان، حتى أن العاملين في الدار، يلبون لنا كل طلباتنا، موضحة: “لو حد عاوز لبن العصفور بيجيبه".

دار إقامة كبار الفنانين أشرف زكي عيد ميلاد نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي

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