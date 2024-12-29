موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا غاليًا على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في مباراته القادمة مع المصري البورسعيدي، يوم الأحد الموافق 5 من يناير 2025، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتضن ملعب الجيش ببرج العرب، مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة .