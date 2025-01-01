الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية مكثفة على شمال قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إنّ الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على شمال قطاع غزة باتجاه محيط مستشفى كمال عدوان في مدينة بيت لاهيا.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أنّ شمال قطاع غزة شهد منذ فجر اليوم الأول للعام الجديد 2025، غارات عنيفة باتجاه أكثر من منطقة، مشيرا إلى أنّ أبرزها كانت باتجاه منزل يعود لعائلة «طروش» في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى ارتقاء نحو 15 شهيدا من النساء والأطفال.

وتابع: «هؤلاء الشهداء كانوا لم يجدوا من يسعفهم أو ينقلهم إلى مستشفيات المحافظة في مدينة غزة وتحديدا مستشفى المعمداني، وفي المحافظة الوسطى استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا يعود إلى عائلة أبو ظاهر في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر من المواطنين بجروح متفاوتة الخطورة».