5 وقائع مرعبة تضرب أوروبا وأمريكا في 2025..ماذا حدث أول أيام العام الجديد؟

شهد العالم في الساعات الأولى من العام الجديد العديد من الأحداث والأزمات المؤثرة في عدة دول، بينها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، فقد شهدت جزيرة أمريكية انقطاعا في التيار الكهربائي، إضافة إلى مخاوف من زيادة إصابات إنفلونزا الطيور في أمريكا، في الوقت الذي تعاني فيه مدن أوروبية من آثار توقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

انقطاع الكهرباء في جزيرة أمريكية

تعرضت جزيرة بورتوريكو الأمريكية لانقطاع في التيار الكهربائي خلال احتفالات رأس السنة، مما أثر على العديد من المنازل والشركات في مختلف أنحاء الجزيرة، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

وذكرت شركة لوما المسؤولة عن توزيع الكهرباء أن الانقطاع نجم عن مشكلة في بنية محطة توليد الطاقة، وأوضح مدير هيئة الطاقة في بورتوريكو، جوسيه كولون، أن الانقطاع كان نتيجة خلل في أحد خطوط الكهرباء في جنوب الجزيرة، مشيرا إلى أن عودة الخدمة قد تستغرق حوالي يومين.

مخاوف من زيادة إصابات إنفلونزا الطيور

في الوقت نفسه، تزايد القلق في الولايات المتحدة من انتشار إنفلونزا الطيور بين البشر. حيث أفادت أحدث التقارير بوجود 66 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس H5N1 بين البشر في الولايات المتحدة، وفقا لشبكة "فوكس نيوز".

وقال المتحدث باسم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لمجلة "نيوزويك" إن بعض الإصابات قد تشير إلى أن الفيروس أصبح أكثر قدرة على الانتقال بين البشر، وتراقب المراكز التغيرات الجينية في الفيروس التي قد تدل على تحور يجعله أكثر قدرة على الانتقال من شخص لآخر.

حادث دهس في نيو أورليانز

وفي حادث مأساوي آخر، دهست سيارة حشدا من الناس في منطقة سياحية بنيو أورليانز في الساعات الأولى من صباح رأس السنة الجديدة، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وفقا لشبكة "سي بي إس نيوز".

وقع الحادث في شارع بوربون بالحي الفرنسي، وهو أحد أشهر الوجهات السياحية للحياة الليلية في المدينة.

وأكدت الشرطة أن التقارير الأولية تشير إلى إصابات خطيرة، وهناك معلومات عن حالات وفاة.

توقف صادرات الغاز الروسي عبر أوكرانيا

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية عن توقف صادرات الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا ابتداءا من صباح أول أيام العام الجديد، وذلك بعد انقضاء أجل اتفاقية العبور وفشل روسيا وأوكرانيا في التوصل إلى اتفاق جديد.

وأوضحت الشركة أن الجانب الأوكراني رفض تجديد الاتفاقات، ما جعل "غازبروم" غير قادرة على تصدير الغاز عبر الأراضي الأوكرانية اعتبارا من 1 يناير 2025، وفقا لوكالة "رويترز".

انقطاع إمدادات التدفئة والمياه الساخنة في مولدوفا

من جانب آخر، في مولدوفا، قطعت منطقة ترانسنستريا الانفصالية إمدادات التدفئة والمياه الساخنة عن المنازل، بعد توقف روسيا عن تصدير الغاز عبر أوكرانيا.

وأعلنت شركة "تيراستبلو إنرجو" المحلية للطاقة أن بعض المرافق الحيوية مثل المستشفيات لن تتأثر بالانقطاع في الوقت الحالي، في حين أنه لا يوجد تأكيد بشأن مدة استمرار هذه الأزمة.