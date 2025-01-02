قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة منفذ "مجزرة مونتينيجرو" بعد محاولته الانتحار
محدش كلمني.. أحمد عبد القادر يكشف عن موقفه من الانتقال إلى الزمالك
خبير لوائح يكشف عن عقوبة مودرن سبورت بعد مشاركة 6 أجانب أمام الإسماعيلي
العقد مش لاقيينه.. أحمد عبد القادر يكشف عن موقف مثير مع الأهلي
تفاصيل أول زيارة رسمية لسلطات سوريا الجديدة إلى السعودية
5 وقائع مرعبة تضرب أوروبا وأمريكا في 2025..ماذا حدث أول أيام العام الجديد؟
لهذا السبب أخفيت الخبر.. مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر
الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت يكشف مفاجأة جديدة في وفاة اللاعب
فيديو يوثق لحظة انفجار سيارة كهربائية أمام فندق ترامب بلاس فيجاس.. شاهد
تفاصيل حادث إطلاق النار في مونتينيجرو
FBI يعلن مصرع 15 شخصا في عملية الدهس بـ نيو أورليانز
أمريكا .. تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم أورليانز الدامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تحقيقات وملفات

5 وقائع مرعبة تضرب أوروبا وأمريكا في 2025..ماذا حدث أول أيام العام الجديد؟

5 أحداث مرعبة تهز أوروبا وأمريكا
5 أحداث مرعبة تهز أوروبا وأمريكا
ياسمين القصاص
×

شهد العالم في الساعات الأولى من العام الجديد العديد من الأحداث والأزمات المؤثرة في عدة دول، بينها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، فقد شهدت جزيرة أمريكية انقطاعا في التيار الكهربائي، إضافة إلى مخاوف من زيادة إصابات إنفلونزا الطيور في أمريكا، في الوقت الذي تعاني فيه مدن أوروبية من آثار توقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

انقطاع الكهرباء في جزيرة أمريكية

تعرضت جزيرة بورتوريكو الأمريكية لانقطاع في التيار الكهربائي خلال احتفالات رأس السنة، مما أثر على العديد من المنازل والشركات في مختلف أنحاء الجزيرة، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس". 

وذكرت شركة لوما المسؤولة عن توزيع الكهرباء أن الانقطاع نجم عن مشكلة في بنية محطة توليد الطاقة، وأوضح مدير هيئة الطاقة في بورتوريكو، جوسيه كولون، أن الانقطاع كان نتيجة خلل في أحد خطوط الكهرباء في جنوب الجزيرة، مشيرا إلى أن عودة الخدمة قد تستغرق حوالي يومين.

مخاوف من زيادة إصابات إنفلونزا الطيور

في الوقت نفسه، تزايد القلق في الولايات المتحدة من انتشار إنفلونزا الطيور بين البشر. حيث أفادت أحدث التقارير بوجود 66 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس H5N1 بين البشر في الولايات المتحدة، وفقا لشبكة "فوكس نيوز". 

وقال المتحدث باسم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لمجلة "نيوزويك" إن بعض الإصابات قد تشير إلى أن الفيروس أصبح أكثر قدرة على الانتقال بين البشر، وتراقب المراكز التغيرات الجينية في الفيروس التي قد تدل على تحور يجعله أكثر قدرة على الانتقال من شخص لآخر.

حادث دهس في نيو أورليانز

وفي حادث مأساوي آخر، دهست سيارة حشدا من الناس في منطقة سياحية بنيو أورليانز في الساعات الأولى من صباح رأس السنة الجديدة، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وفقا لشبكة "سي بي إس نيوز". 

وقع الحادث في شارع بوربون بالحي الفرنسي، وهو أحد أشهر الوجهات السياحية للحياة الليلية في المدينة. 

وأكدت الشرطة أن التقارير الأولية تشير إلى إصابات خطيرة، وهناك معلومات عن حالات وفاة.

توقف صادرات الغاز الروسي عبر أوكرانيا

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية عن توقف صادرات الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا ابتداءا من صباح أول أيام العام الجديد، وذلك بعد انقضاء أجل اتفاقية العبور وفشل روسيا وأوكرانيا في التوصل إلى اتفاق جديد.

 وأوضحت الشركة أن الجانب الأوكراني رفض تجديد الاتفاقات، ما جعل "غازبروم" غير قادرة على تصدير الغاز عبر الأراضي الأوكرانية اعتبارا من 1 يناير 2025، وفقا لوكالة "رويترز".

انقطاع إمدادات التدفئة والمياه الساخنة في مولدوفا

من جانب آخر، في مولدوفا، قطعت منطقة ترانسنستريا الانفصالية إمدادات التدفئة والمياه الساخنة عن المنازل، بعد توقف روسيا عن تصدير الغاز عبر أوكرانيا.

 وأعلنت شركة "تيراستبلو إنرجو" المحلية للطاقة أن بعض المرافق الحيوية مثل المستشفيات لن تتأثر بالانقطاع في الوقت الحالي، في حين أنه لا يوجد تأكيد بشأن مدة استمرار هذه الأزمة. 

أمريكا الولايات المتحدة الدول الأوروبية دول العالم العالم أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوات ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل - صورة أرشيفية

طريقة ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة تحسم جدل ضريبة أجهزة المحمول

وزير التربية والتعليم

أسبوعان فقط| التعليم تنفي مد فترة إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس

شهادات البنك الأهلى

استثمر في شهادات البنك الأهلي وحقق أعلى ربح بكل الفروع| وإليك أعلى عائد في 2025

حالة الطقس

لمدة أسبوع| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة

تحذير من شعبة المحمول لمن يمتلك هاتفا بخطين

تحذير من شعبة المحمول لمن يمتلك هاتفا بخطين

الهواتف المحمولة

لو مدفعتش تليفونك هيبقى حتة حديدة.. رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة

أرشيفية

مواعيد عمل البنوك في السنة الجديدة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مقتنيات أثرية

وصفة للتخلص من رائحة العرق وصرف صحي للمنازل.. مفاجآت عن حياة المصريين القدماء

شتاء غزة

فيضانات مدمرة جرفت الحجر والبشر.. شتاء قارس نخرت برودته عظام مليوني نازح في غزة

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| حسام موافي: أبو العينين أخي الحبيب وصدى البلد في قلبي.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة

بالصور

بالأحمر الناري.. روبي تستعرض جمالها بحفل رأس السنة

روبي
روبي
روبي

نرمين الفقى تحتفل بعيد رأس السنة بإطلالة لافتة

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

سعر فستان نيكول سابا فى 2025 يثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

بفستان شفاف.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جديدة من دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

زواج مصطفى شعبان

لهذا السبب أخفيت الخبر.. مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر

ضرائب المحمول

تليفونك عليه كام.. حكاية تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة |فيديوجراف

اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2025

من هو “أبو الحسن 600” وزير الدفاع السوري

وزير الدفاع السوري الجديد .. من هو مرهف أبو قصرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد