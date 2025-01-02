أسهل طريقة لتخزين السبانخ سنة

قدمت الشيف جنا محمد عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طرق تخزين السبانخ لمده عام.

المكونات

عشر حزم من السبانخ.

ماء للغسل.

ماء للسلق.

معلقة بيكربونات الصوديوم.

مصفى.

وعاء بلاستيك.

الطريقة

طرق تخزين السبانخ..

أولا قومي بإحضار السبانخ وتخلصي من الأوراق الصفراء التي بها.

ثم بعد ذلك قومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة.

إحضري الماء وقومي بغسل السبانخ به بشكل جيد.

كرري خطوات غسلها نحو خمس إلى ست مرات حتى تتخلص من جميع الأوساخ والأتربة التي بها.

قومي بتصفية السبانخ بشكل جيد من الماء.

أحضري وعاء وضعي به الماء وارفعيه على النار حتى يغلي.

قومي بوضع معلقة بيكربونات الصوديوم، حيث تساعد تلك المعلقة على بقاء لونها الأخضر دون أي تغيير فيه.

ضعي السبانخ في الوعاء واتركيها لمدة 10 دقائق.

قومي بعد ذلك بتصفيتها بشكل جيد من الماء.

أحرصي على تنشيفها جيدا بواسطة المصفى وفوطة.

أحضري أكياس بلاستيكية قومي بوضع السبانخ بها.

قومي بتفريغ الهواء من تلك الأكياس.

ثم قومي بتخزينها في الفريزر

