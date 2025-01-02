دراسة إقامة شراكات استراتيجية لتعزيز سلسلة الإمداد التجاري بين مصر وكوت ديفوار

استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ألبرت جى دول، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التجارية والصناعات الغذائية.

تناول اللقاء استعراض سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مع التركيز على تبادل الخبرات في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها تصنيع الزيوت، الذي يمثل مجالًا استراتيجيًا للتعاون، وناقش الطرفان أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير الصناعات الغذائية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي لكلا البلدين.

كما تم التطرق إلى إمكانية إقامة شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز سلسلة الإمداد التجاري، مع التأكيد على دور القطاع الخاص في دعم الجهود الحكومية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء على حرص مصر على توطيد العلاقات مع كوت ديفوار، مشيرًا إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان لتعزيز التعاون في مجالات التصنيع وتبادل التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، أعرب ألبرت جى دول، عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات التجارية مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في مجال الصناعات الغذائية، لا سيما في قطاع الزيوت، مؤكدًا على أهمية الشراكة مع مصر كدولة محورية في القارة الأفريقية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على دراسة فرص التعاون المستقبلي ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة، بما يعكس الإرادة القوية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.