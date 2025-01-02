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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ مطروح ووزير الشباب والرياضة لتفقد بعض المشروعات الخدمية

وزير الشباب خلال زيارته لمطروح
وزير الشباب خلال زيارته لمطروح
ايمن محمود
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استقبل اللواء خالد شعيب  محافظ  مطروح  اليوم الخميس الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة  خلال  زيارته  لمحافظة مطروح لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات والأنشطة الرياضية بالمحافظة وذلك بحضور الدكتور اسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف سكرتير عام المحافظة والسادة أعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة ولفيف من القيادات الشعبية .

ورحب المحافظ بزيارة الوزير، والوفد المرافق  من قيادات الوزارة مشيدًا بالدور الفاعل الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة في تنظيم الأنشطة والبرامج التي تسهم في بناء الشخصية المصرية وترسيخ القيم الإيجابية بين الشباب، ضمن أهداف المبادرة الرئاسية “بداية” التي تركز على بناء الإنسان المصري وخاصة النشء والشباب ..

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة مطروح بقيادة اللواء خالد شعيب ،  مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتكثيف البرامج والمشروعات المقدمة من الوزارة في جميع محافظات الجمهورية وفي مقدمتها المحافظات الحدودية منها محافظة مطروح  ،  لإتاحة الفرصة أمام أبناء مصر لممارسة مختلف الأنشطة والرياضية داخل تلك المنشآت في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بشباب المحافظات الحدودية، وإيمانا بدورهم الفعال في تحقيق التنمية المنشودة .

ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة مطروح التى تستمر على مدار يومين  زيارة لواحة سيوة و تفقد المشروعات والبرامج الرياضية المقدمة لأبناء الواحة.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق أناب اللواء  خالد شعيب محافظ مطروح الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح لافتتاح مسجد واضحة بنت علي بن جابر آلحنزاب ( الغفران سابقا) بشارع علم الروم بمرسي مطروح بعد إحلاله وتجديده فى اطار استمرار الافتتاحات مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى بحضور  المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد  والنائب حسن ابو قديرة و الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة أوقاف مطروح والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والشيخ سامي عبيد مدير شؤون الإدارات بأوقاف مطروح وجمع من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية والعمد والمشايخ بمحافظة مطروح.

أوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن المسجد بني على مساحة  ٥٠٠ م ٢ مكون من الدور الأرضي  بمساحة المسجد كمصلى للسيدات وبه مئذنة بارتفاع ٣٥ متراً وقبة ١٤مترا ،وبلغت تكلفة احلاله  وتجديد المسجد ما يزيد عن خمسة ملايين جنيه تقريباً.

مطروح اخبار المحافظات الشباب والرياضة محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح

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