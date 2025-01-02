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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بالأسماء.. نقل مصابي حادث ميكروباص طريق سفاجا لمستشفى قنا العام

حادث ميكروباص بقنا
حادث ميكروباص بقنا
يوسف رجب
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شهد طريق قنا سفاجا ، انقلاب سيارة ميكروباص، نتج عنها إصابة ١١ شخصا من مستقليها" أغلبهم من أبناء قنا"، بإصابات متنوعة جراء الحادث.

حادث طريق قنا سفاجا 

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات ، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 22 بطريق قنا - سفاجا، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا من مستقليها.

تبين من المتابعة والمعاينة الأولية للحادث من قبل الجهات المعنية، انقلاب السيارة الميكروباص، وإصابة كل من: عبدالناصر مخلوف حسين 55 عامًا ، مقيم بمنطقة الشؤون بمدينة قنا، باشتباه كسر بالفقرات وما بعد الارتجاج، سمير علي مرسي، قفط 49 عامًا، باشتباه كسر بالضلوع وكدمات بالظهر، فرغل عبدالخالق محمد، مقيم بمدينة القوصية بأسيوط 47 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، و مبارك سيد أحمد، 49 عامًا، مقيم الحصواية بمدينة قنا، باشتباه كسر بالضلوع والحوض والفقرات.

وإصابة كل من: قدري عبد الخالق محمد، بمساكن قنا 43 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، محمود محمد حامد، جزيرة مطيرة بمركز قوص 30 عامًا، باشتباه كسر بالضلوع والحوض واشتباه ما بعد الارتجاج، رمضان محمد عبدالعزيز، مدينة قوص 40 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، و عبدالرحيم محمد ابراهيم، جزيرة مطيرة بمركز قوص 43 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس.

وإصابة كل من: أحمد عبدالعاطي حنفي، مدينة قوص 42 عامًا، باشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباه كسر بالفخذ الأيسر، عمر أحمد محمد، قرية البراهمة بمركز قفط 38 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد سعد طه، مدينة قوص 44 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم،

ودفع مرفق إسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا قوص سفاجا انقلاب سيارة ميكروباص مرفق اسعاف قنا

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