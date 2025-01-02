بحضور أشرف زكي وحمدي الوزير.. بث مباشر لـ عزاء السيناريست بشير الديك بمسجد الشرطة

بدأ منذ قليل عزاء السيناريست الراحل بشير الديك بمسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر.

وحرص كل من نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي والفنان حمدي الوزير على حضور العزاء.

وفاة بشير الديك

ورحل عن عالمنا السيناريست الكبير بشير الديك بعد صراع مع المرض .

ولد الكاتب بشير الديك في دمياط عام 1944، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1966.

وبدأ مسيرته من باب "الأدب"، حيث كتب العديد من القصص التي نشرت في مجلات وصحف ودورات أدبية مختلفة، إلى أن جاءته فرصة الكتابة للسينما.

كان أول أعماله هو فيلم "مع سبق الإصرار" الذي كتبه له والقصة والحوار وأخرجه أشرف فهمي عام 1978.

وكانت نقطة التميز الحقيقية كسيناريست مصري كبير مع شراكته للمخرج عاطف الطيب في عدد من أهم أفلامه، حيث كتب له أول أفلامه “سواق الأتوبيس” و"ضربة معلم" و"ضد الحكومة" و"ناجي العلي" و"ليلة ساخنة" و"شبكة الموت" و"عصر القوة".