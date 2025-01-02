لتحويله لمستشفي إيطالي.. محافظ بورسعيد ورئيس الرعاية يتفقدان القنصلية الإيطالية

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل والوفد المرافق ، مبنى القنصلية الإيطالية بحي الشرق ، و ذلك للوقوف ميدانيٱ على الخطوات و الإجراءات التنفيذية للبدء في تحويل مبنى القنصلية لمستشفى ايطالي ، تضاف لمنظومة الصحة المطورة بمحافظة بورسعيد ، جاء ذلك بحضور الأستاذة سمر الموافي رئيس حي الشرق واللواء أسامة زعفان مستشار السيد المحافظ للعلاقات العامة والإعلام

محافظ بورسعيد و رئيس هيئة الرعاية الصحية يستعرضان الإجراءات التنفيذية لتحويل مبنى القنصلية الإيطالية لمستشفى ايطالي

و أكد محافظ بورسعيد أنه سيكون هناك تعاون مثمر بين محافظة بورسعيد و وزارة الصحة ممثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية و السفارة الايطالية بمصر ، و ذلك لإنشاء صرح صحي مقام على أعلى مستوى من الإمكانيات الطبية و الصحية بالقنصلية الإيطالية ، مع الحفاظ على التراث المعماري والأثري للمبنى ، و يمثل ايضا إضافة كبيرة لمنظومة الخدمات الصحية بالمحافظة ، موجها بوضع دراسة شاملة للبدء في التنفيذ بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية و السفير الايطالي و الذي رحب بهذا التعاون المثمر

ووجه محافظ بورسعيد جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم كافة أنواع الدعم من أجل إنجاز ذلك الصرح الطبي الجديد.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي على ترحيبه بالتعاون الكامل مع محافظة بورسعيد في تحويل مبنى القنصلية لمستشفى ،

وأكد السبكي أنه سيتم إعداد رسم هندسي و رفع مساحي للمبنى ، والذي ستكون أيضا مركزا للتأهيل الطبي والصحي ، فضلا عن رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالقنصلية و تزويدها بالخدمات اللازمة ، كما تم خلال اللقاء مناقشة مقترحات التصميمات والرسومات الهندسية للمستشفى الجديد

وأشاد محافظ بورسعيد بهذا التعاون المثمر مع هيئة الرعاية الصحية و الجانب الإيطالي، الذي يأتي في وجود منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، الذي يعد من أكبر المشروعات القومية التي أقامتها الدولة المصرية في بورسعيد.