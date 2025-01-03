قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير من الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
غلق كلي جديد بشارع الهرم.. تعرف على الطرق البديلة
مقـ.ـتل وإصابة 21 شخصا في تحطم طائرة بولاية كاليفورنيا الأمريكية
هل يستحق.. إبراهيم سعيد يعلق على أزمة تجديد الزمالك لزيزو
حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر.. الإفتاء تفند خلاف الفقهاء
حدث ليلا | تراجع ملحوظ للدولار في البنوك.. سحب دواء شهير من الصيدليات.. ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة
الدولار رسميا الآن.. تراجع ملحوظ في البنوك اليوم الجمعة 3-1-2025
الزمالك: تعاقدنا مع ناصر ماهر دون دفع أي أموال لمودرن فيوتشر
سعر الدولار اليوم 3-1-2025
زيادة المرتبات 2025.. الموعد والنسبة المقررة وفقا للقانون
بعد توقف 13 عاما.. الخطوط القطرية تعلن استئناف رحلاتها إلى سوريا
سعر الذهب اليوم 3-1-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

دار الإفتاء توضح الحكمة من قراءة سورة الإنسان في صلاة فجر الجمعة

صلاة الفجر
صلاة الفجر
عبد الرحمن محمد
×

كشفت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، عن الحكمة من قراءة سورة الإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة، مشيرة إلى أنها من السنن العظيمة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ووقالت دار الإفتاء، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ سورتي السجدة والإنسان في ركعتي الفجر يوم الجمعة، كما ورد ذلك في الصحيحين، بل وأكدت رواية الطبراني أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يواظب على ذلك باستمرار.

 هذا الالتزام يدحض مزاعم البعض الذين يدعون أن من السنة ترك المداومة على بعض السنن.

وأكدت الدار أن القول بأن "ترك السنة سنة" ليس صحيحًا على إطلاقه، بل قد يؤدي إلى التناقض.

فالمستحب والمندوب في الشرع هو ما أُمِرَ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون إلزام، ولذلك فإن تركه لا يُعتبر مستحبًا، وإنما المستحب حقًا هو ترك المكروه الذي نُهي عن فعله نهيًا غير جازم.

وأضافت الإفتاء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعاملون مع السنن النبوية وكأنها واجبة، حيث كانوا يحرصون على المداومة على فعلها والالتزام بها، بل وكانوا يلومون أنفسهم أو غيرهم عند تركها. 

هذا الحرص ينبع من رغبتهم في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل أفعاله وأقواله، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لدرجة أن بعضهم كان يقتدي بالنبي حتى في أفعاله الجبلية والطبيعية.

وتأتي هذه التوضيحات من دار الإفتاء لتؤكد أهمية الالتزام بسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة في مثل هذه المواضع التي تحمل معاني عظيمة ودلالات روحانية عميقة.

دار الإفتاء صلاة فجر الجمعة سورة الإنسان الحكمة من قراءة سورة الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه

أوقفوا شراءه فورًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه

مي فاروق ونجلها

ابنها في ضهرها.. لحظة عقد قران مي فاروق ومحمد العمروسي

تشييع جثامين شباب المنوفية

3 نعوش .. قرية بأكملها تودع شباب خرجوا للعمل في المنوفية

قطارات السكك الحديدية

تذاكر جميع القطارات | إعلان رسمي من السكة الحديد

رمضان صبحي

مفاجأة بشأن رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز.. وهذه وجهته المقبلة

الداخلية

حقيقة سقوط صاروخ فى أرض زراعية بأسوان .. الداخلية تكشف التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من الصقيع.. موجة برد شديدة تضرب هذه المناطق

زيادة المرتبات 2025.. الموعد والنسبة المقررة وفقا للقانون

زيادة المرتبات 2025.. الموعد والنسبة المقررة وفقا للقانون

ترشيحاتنا

صلاة الفجر

دار الإفتاء توضح الحكمة من قراءة سورة الإنسان في صلاة فجر الجمعة

صلاة الجمعة

رد الإفتاء على شخص يشكو | ظروف عملي تمنعني من أداء صلاة الجمعة.. فماذا أفعل؟

الصلاة

هل صلاة 12 ركعة في أول جمعة من رجب تعدل ألف حسنة؟

بالصور

في عيد ميلادها الـ 63.. صور إلهام شاهين قبل وبعد التخسيس

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

64 عاما من التألق.. سر حفاظ إلهام شاهين على رشاقتها وجمالها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

شفاف بدون بطانة.. فستان آمال ماهر قبل وبعد التعديل يضعها في مأزق

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

لبسها كله هدايا.. أبرز اطلالات سلمى أبو ضيف المثيرة للجدل

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

فيديو

أحمد مالك وهدى المفتي

اتخطبوا؟ .. أحمد مالك يأمر هدى المفتي بـ"ترويق" الشقة لوالدته

ياسمين فتح الله

تعليمات مهمة .. أشياء ممنوع اصطحابها في لجان امتحانات نصف العام

ياسمين فتح الله

آخر موعد سداد حج الجمعيات الأهلية وأسعار هذا العام

اغرب نصيحه بعد الجواز

يا تعيش راجل يا تعيش سعيد.. مصطفى شعبان يكشف عن أغرب نصيحة له بعد الجواز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد