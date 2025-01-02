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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

السجيني: الحيز العمراني من أهم التحديات أمام الحكومة لأنه أهم من التصالح ذاته

النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
محمود محسن
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أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن  بعض المواطنين لا يستكملون إجراءات التصالح مما يجعل طلبه مرفوضا، معلقا: الحيز العمراني من أهم التحديات التي تواجه الحكومة لأنه أهم من التصالح ذاته.

وقال أحمد السجيني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن قيود الارتفاع ما تزال موطن إشكالية في قانون التصالح، ويتم عقد جلسات دورية لحل تلك الإشكاليات، ومن دفع رسوم فحص ومعاينة لن يتكبد أي رسوم إضافية.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك مخالفات للبناء تتم حاليا برغم أن الظاهرة قلت مؤخرا، مؤكدا أن وزيرة التنمية المحلية استعرضت في المجلس موقف التصالح في مخالفات البناء والبت في نحو 1.6 ألف طلب من أصل نحو 2.5 مليون طلب تصالح.

مجلس النواب الحكومة التصالح النائب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية

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