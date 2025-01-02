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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

قرار بشأن واقعة تحرش حارس فيلا بأولياء الأمور أمام إحدى المدارس بالمعادي

التحرش
التحرش
رامى المهدي
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قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة بلاغ مقدم ضد حارس فيلا لاتهامه بالتحرش بأولياء الأمور أثناء انتظارهم أبنائهم أمام إحدى المدارس بمنطقة المعادي.

منطقة المعادي

 

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على حارس فيلا لاتهامه بالتحرش بأولياء الأمور أثناء انتظارهم أبنائهم أمام إحدى المدارس بمنطقة المعادي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من سيدة أفادت فيه بتعرضها للتحرش على يد حارس فيلا أمام مدرسة ابنها، حيث قررت بقيامه بالتحرش بها أثناء انتظارها ابنها.

على الفور انتقلت قوة أمنية من شرطة النجدة وتمكنت من ضبط الحارس واقتياده إلى قسم شرطة المعادي، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحرش جهات التحقيق منطقة المعادي

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