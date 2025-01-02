قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من الصقيع.. موجة برد شديدة تضرب هذه المناطق
5 أيام في المستشفى.. معلومات عن مرض نتنياهو وتطورات حالته
كيفية حماية جهازك المحمول من فرض الرسوم الجمركية عند الوصول إلى مصر
بقطعة جاتوه.. القصة الكاملة لفتاة وشقيقها ينصبان على الرجال بحجة الزواج
مشيرة خطاب: مصر ساهمت في صياغة المنظومة العالمية لحقوق الإنسان
آخر موعد سداد حج الجمعيات الأهلية وأسعار هذا العام
مفاجأة بشأن رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز.. وهذه وجهته المقبلة
قبل 20 يناير.. احتمالات ضربة أمريكية للمنشآت النووية الإيرانية.. وبايدن يعلن موقفه
القومية للأنفاق تكشف عن وسائل الدفع المتاحة لحجز تذاكر المترو وLRT
ماتوا قدام شجرة الكريسماس.. قصة وفاة عروسين الشروق بسبب شيشة رأس السنة
انفوجراف.. صندوق مكافحة الإدمان يقدم الخدمات العلاجية لـ164 ألف مريض مجانا خلال 2024
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

كيفية حماية جهازك المحمول من فرض الرسوم الجمركية عند الوصول إلى مصر

تسجيل الموبايل
تسجيل الموبايل
ولاء عبد الكريم
×

تزايدت التساؤلات حول كيفية تجنب دفع الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة المحمولة عند إدخالها إلى مصر، سواء كانت تلك الأجهزة مستوردة عبر البريد أو شخصيًا في حال السفر. 

وتفرض السلطات الجمركية رسومًا على الأجهزة الإلكترونية وفقًا للقوانين المعمول بها، ولكن هناك عدة طرق يمكن للمستخدمين اتباعها لتجنب هذه الرسوم أو الحد منها.

نصائح لحماية جهازك المحمول من الرسوم الجمركية:

1. تقديم الوثائق الصحيحة: لضمان عدم فرض رسوم جمركية، يجب تقديم مستندات واضحة تبين أن الجهاز المحمول هو جهاز شخصي تم استخدامه قبل الدخول إلى البلاد. يمكن أن تشمل هذه المستندات فواتير الشراء أو سجلات استلام من المورد.


2. إعلان الجهاز كأداة شخصية: عند الوصول إلى المطار، يجب الإشارة إلى أن الجهاز المحمول هو جهاز شخصي في الاستخدام وليس جهازًا جديدًا مخصصًا للبيع. في بعض الحالات، قد يطلب منك فتح الجهاز للتحقق من حالته واستخدامه الشخصي.


3. مراعاة الحد المسموح به: تنص القوانين المصرية على وجود حد معين للعدد المسموح به من الأجهزة الإلكترونية التي يمكن للمسافرين إدخالها إلى البلاد بدون رسوم جمركية. على سبيل المثال، إذا كنت مسافرًا ومعك أكثر من جهاز واحد، قد تواجه رسومًا جمركية على الجهاز الإضافي.


4. استخدام أساليب الشحن الخاصة: في حال كان الجهاز المحمول تم شراؤه عبر الإنترنت أو من خارج البلاد، يمكن تجنب الرسوم الجمركية عبر استخدام خدمات الشحن الخاصة التي تسهل الإجراءات الجمركية أو عبر شراء الأجهزة من تجار محليين.


5. تسوية الرسوم مسبقًا: إذا كان من المحتمل فرض رسوم جمركية، يمكن تسوية هذه الرسوم مقدمًا من خلال البريد أو عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالجمارك لتجنب التعرض للمشاكل في المطار.

الإجراءات المتبعة في الجمارك المصرية:

تلتزم الجمارك المصرية بضوابط صارمة بالنسبة للأجهزة المحمولة التي يتم استيرادها إلى البلاد، وتُفَضل السلطات أن يكون المستخدمون على دراية كاملة بحقوقهم وواجباتهم. في حال كان الجهاز المحمول مخصصًا للاستخدام الشخصي، فإن عملية التخليص الجمركي غالبًا ما تتم دون مشاكل كبيرة.

اخبار مصر مال واغمال تسجيل الموبايل السلطات الجمركية الأجهزة الالكترونية المستندات الجمركية فواتير الشراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وظائف مسابقة الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2025

مهندسون وصرافو تذاكر.. تفاصيل وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر وموعد التقديم

العمرة

غرامة 500 ريال.. السعودية تعلن ضوابط جديدة بشأن تأشيرة العمرة

معاش

بشاير 2025 .. قرار جديد يخص المعاشات | والفئات المستفيدة

حالة الطقس

عودة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

الداخلية

حقيقة سقوط صاروخ فى أرض زراعية بأسوان .. الداخلية تكشف التفاصيل

قطارات السكك الحديدية

تذاكر جميع القطارات | إعلان رسمي من السكة الحديد

فرص عمل

15000 جنيه شهريا.. فرص عمل ذهبية للشباب| تفاصيل

مي فاروق ومحمدالعمروسي

فرح مي فاروق ومحمد العمروسي .. فرق العمر بينهما وبداية التعارف

ترشيحاتنا

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي

وزير الداخلية اللبناني: نقوم بتفتيش دقيق لطائرة إيرانية حاليا

نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دران

نائب وزير الخارجية التركي يزور السودان .. السبت

جنوب لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان مستهدفا مواقع حزب الله

بالصور

5 أيام في المستشفى.. معلومات عن مرض نتنياهو وتطورات حالته

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

ماذا يحدث عند تناول البسلة طوال الشتاء

البسلة
البسلة
البسلة

ابنها في ضهرها.. لحظة عقد قران مي فاروق ومحمد العمروسي

مي فاروق ونجلها
مي فاروق ونجلها
مي فاروق ونجلها

ماتو مخنوقين بسببه .. احترس علامات الخطر للوفاة من الفحم

تسمم الفحم
تسمم الفحم
تسمم الفحم

فيديو

ياسمين فتح الله

تعليمات مهمة .. أشياء ممنوع اصطحابها في لجان امتحانات نصف العام

ياسمين فتح الله

آخر موعد سداد حج الجمعيات الأهلية وأسعار هذا العام

اغرب نصيحه بعد الجواز

يا تعيش راجل يا تعيش سعيد.. مصطفى شعبان يكشف عن أغرب نصيحة له بعد الجواز

بوستر أغنية رجوع مافيش

رجوع مافيش" لـ محمد نور تحقق مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد