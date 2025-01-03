كوريا الجنوبية.. حزب المعارضة يطالب بضبط من يعرقل اعتقال الرئيس المعزول

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضحت رويترز، أن زعيم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية يحث المحققين على اعتقال من يعرقل تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس يون.

وأفادت وكالة "يونهاب" في نبأ عاجل، بأن المحققين في كوريا الجنوبية علقوا محاولتهم توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، بسبب عرقلته إجراءات التنفيذ.

وتتهم مذكرة التوقيف الرئيس بالتمرد وإساءة استخدام السلطة المتعلقة بمحاولة يون القصيرة فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.

وأشارت وكالة "يونهاب" إلى أن احتجاجات مؤيدي يون أمام المقر الرئاسي قد تعقد جهود مكتب التحقيقات، بالإضافة إلى احتمال وقوع صدامات مع جهاز الأمن الرئاسي.