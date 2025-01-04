مدرب شباب بلوزداد: فوزنا مستحق وتحكمنا في زمام المباراة أمام الأهلي

نشر الإعلامي أمير هشام تصريحات عبد القادر عمراني مدرب شباب بلوزداد عقب الفوز على الأهلي.

وقال عبد القادر عمراني مدرب شباب بلوزداد : لم أخرج من غرفتي منذ مباراة الذهاب.. وفوزنا مستحق، وتحكمنا في زمام المباراة أمام الأهلي.

فيما دافع الإعلامي عمرو أديب عن حارس مرمي النادي الأهلي محمد الشناوي بعد خسارة الفريق أمام شباب بلوزداد وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب عمرو أديب عبر موقع أكس: يعنى الراجل يغلط مره تبيعوه كده مش ده كان القائد والرمز . مش ده جمهور الأهلى اللى نعرفه ودلوقتى تودوه فين بعد العمر اللى قضاه والبطولات اللى شارك فيه ،جمهور بلا قلب حقيقى . يا شناوي لا تحزن بكره يعملوا فى شوبير نفس الشيء كاس وحيلف

ترتيب مجموعة الأهلى في دورى ابطال أفريقيا

- الأهلي برصيد 7 نقاط

- شباب بلوزداد برصيد 6 نقاط

-أورلاندو بايريتس برصيد 5 نقاط

-استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة

واستطاع فريق شباب بلوزداد الجزائري، تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بهدف دون رد، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعته بفريق شباب بلوزداد، سجله اللاعب خاسف نوفل في الدقيقة 91 من المباراة.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام سموحة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بعد تقديم مواعيد مباريات دوري nile.