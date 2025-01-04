تحرير 565 محضرًا تموينيًا خلال حملات على مخابز وأسواق أسيوط

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أنه تم تحرير 565 محضر تمويني وضبط منشأة بدون ترخيص تقوم بإنتاج دهانات مغشوشة فضلاً عن ضبط 50 شيكارة كربونات بوتاسيوم بدون فواتير ومجهولة المصدر و13 شيكارة مارميكس المستخدم فس صناعة الدهانات وذلك خلال عدة حملات تموينية بالأسواق والمخابز والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز على مدار أسبوع مشدداً على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية (التموين - الوحدات المحلية - مباحث التموين - جهاز حماية المستهلك - الأجهزة الرقابية) للتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع بعض التجار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين شنت عدة حملات بالتنسيق مع إدارتها الخارجية بالمراكز والأحياء على مدار أسبوع ومكنت من تحرير 565 محضر تمويني للمخابز البلدية والأسواق منهم 98 محضر في مجال الأسواق حيث تم ضبط منشأة بدون ترخيص تقوم بتصنيع دهانات مغشوشة وضبط ٢٠ شيكارة كربونات بوتاسيوم مجهولة المصدر و٣٠ شيكارة كربونات بوتاسيوم أخرى بدون فواتير و١٣ شيكارة مارميكس تستخدم في تصنيع الدهانات فضلاً عن ضبط برميل نادر وسلع غذائية منتهية الصلاحية وتحرير ٧ محاضر غلق مستودعات بوتاجاز في أوقات العمل الرسمية وعدد ١٦ محضر غلق تجار تموينيين وعدد ٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار المقرارات التموينية و٨ محاضر سجائر أزيد من السعر وتحرير عدد ٥٣ محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية وعدد ١١ محضر عدم حمل شهادات صحية، أما في مجال المخابز البلدية.

وتم تحرير 467 محضر للمخابز البلدية وتنوعت المحاضر مابين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".