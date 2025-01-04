مستشار النمسا يعلن تنحيه عن منصبه وترشيح وزير الخارجية لخلافته

أعلن سيباستيان كورتس، مستشار النمسا، اليوم السبت، عن اعتزامه التنحي، في محاولة لنزع فتيل أزمة حكومية أثارها إعلان الادعاء العام في امستردام بأنه “بات محل شبهات تورط في وقائع فساد”.

وقال كورتس، 35 عاما، في تصريح نقلته وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية، إنه اقترح تعيين وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج، بدلا منه.

ويخطط المستشار النمساوي تولي رئاسة المجموعة البرلمانية لحزب الشعب النمساوي الذي ينتمي إليه وفقا لوسائل الاعلام النمساوية.

ويواجه كورتس ومقربون منه تهما بمحاولة تأمين صعوده إلى قيادة حزبه والبلاد؛ اعتمادا على نتائج استطلاع رأي جرى التلاعب بها وتقارير تنشرها وسائل الإعلام وتمول من الخزانة العامة.

وكان زعماء المعارضة قد طالبوا كورتس، بالرحيل، ويخططون لتقديم اقتراح بحجب الثقة عنه إلى البرلمان يوم الثلاثاء المقبل.