برشلونة يتقدم على بارباسترو بهدفين بالشوط الأول بكأس ملك إسبانيا

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة برشلونة وبارباسترو بتقدم البارسا بنتيجة 2-0، على ملعب الأخير، مساء اليوم السبت، في دور 32 لكأس ملك إسبانيا.

وسجل هدفي برشلونة كل من أريك جارسيا وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 21 و31 من انطلاق المباراة.

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة بارباسترو، على ملعب الأخير، مساء اليوم السبت، في دور 32 لكأس ملك إسبانيا.

ويلعب فريق بارباسترو، في دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

ودخل الحارس البولندي فيوتشيك تشيزني التشكيل الأساسي لبرشلونة لأول مرة منذ انتقاله إلى النادي الكتالوني.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: مارتين - أراوخو - مارتينيز - كوندي.

خط الوسط: دي يونج - إريك جارسيا - بيدري.

خط الهجوم: توري - ليفاندوفسكي - فيرمين لوبيز.