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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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1000 جنيه لكل مواطن.. أماكن صرف منحة «العمالة غير المنتظمة» بمناسبة عيد الميلاد

صرف منحة عيد الميلاد لـ العمالة غير المنتظمة
صرف منحة عيد الميلاد لـ العمالة غير المنتظمة
عبد العزيز جمال
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تسعى الحكومة بشكل مستمر لدعم الفئات العاملة في القطاع غير الرسمي بعدة طرق منها منحة العمالة غير المنتظمة، لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ظل التحديات التي قد تواجههم جراء غياب تأمين اجتماعي أو دخل ثابت.

في هذا السياق، أعلنت وزارة العمل عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد لعام 2025، التي تشمل جميع العمالة غير المنتظمة في جميع أنحاء الجمهورية.

تفاصيل صرف منحة عيد الميلاد المجيد 2025

بدأت وزارة العمل صرف منحة عيد الميلاد المجيد لعام 2025 اعتبارًا من 1 يناير 2025، وذلك بمبلغ 1000 جنيه لكل عامل غير منتظم مسجل في قاعدة بيانات الوزارة. 

صرف منحة عيد الميلاد لـ العمالة غير المنتظمة

 آخر موعد للحصول على منحة عيد الميلاد لـ العمالة غير المنتظمة

يستمر الصرف حتى 31 يناير 2025، من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية. وتأتي هذه المنحة كجزء من خطة الحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة، وتقديم مساعدة مالية لهذه الفئة التي تشكل جزءًا كبيرًا من المجتمع المصري.

أماكن صرف منحة عيد الميلاد لـ العمالة غير المنتظمة

تتم عملية صرف المنحة من خلال مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية، يجب على المستحقين من العمالة غير المنتظمة التوجه إلى مكتب البريد التابع لهم، وذلك بموجب بطاقة الرقم القومي الخاصة بكل عامل. 

وفي إطار تسهيل الإجراءات، أكدت وزارة العمل على أهمية التنسيق مع البريد المصري لضمان انتظام عملية الصرف والوصول إلى جميع المستحقين.

زيادة منحة العمالة غير المنتظمة

في خطوة هامة لدعم العمالة غير المنتظمة، قررت وزارة العمل زيادة قيمة المنحة من 500 إلى 1000 جنيه، وذلك لأول مرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد, هذه الزيادة تأتي ضمن خطة الحكومة لتحسين الدعم الموجه إلى العمالة غير المنتظمة، والتي تمثل فئة واسعة من المواطنين الذين يعملون في قطاعات غير رسمية مثل عمال البناء، الحرفيين، والمزارعين.

المستفيدون من منحة العمالة غير المنتظمة

يشمل المستفيدون من هذه المنحة جميع العمال غير المنتظمين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل، بشرط ألا يكونوا مستفيدين من أي برامج حماية اجتماعية أخرى مثل معاشات التضامن أو تكافل وكرامة. يجب أن يكون العامل مسجلًا رسميًا لدى الوزارة أو مديريات العمل في المحافظات.

صرف منحة عيد الميلاد لـ العمالة غير المنتظمة

المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة

المنحة التي يتم صرفها في يناير 2025 هي واحدة من عدة منح دورية يحصل عليها العاملون غير المنتظمين طوال العام. وتشمل هذه المنح:

منحة عيد الميلاد المجيد: تُصرف طوال شهر يناير 2025.

منحة شهر رمضان: تُصرف قبل بداية الشهر الكريم، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر.

منحة عيد الفطر: تُصرف في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

منحة عيد العمال: تُصرف من الأول من مايو حتى نهاية الشهر.

منحة عيد الأضحى: تُصرف قبل عيد الأضحى.

منحة المولد النبوي الشريف: تُصرف في بداية شهر ربيع الأول هجريًا.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

أوضحت وزارة العمل شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025، والتي تتمثل في:

1. أن يكون العامل غير منتظم مسجلًا رسميًا لدى وزارة العمل.


2. ألا يكون المتقدم مشتركًا في أي برامج حماية اجتماعية أخرى.


3. أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و60 عامًا.


4. تقديم بيانات صحيحة ومحدثة لضمان قبول الطلب.


5. أن يكون المتقدم مصريًا ومقيمًا في مصر.


6. أن يكون المتقدم من العمالة غير المنتظمة مثل عمال اليومية أو المهن الحرة.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.


2. تسجيل الدخول إذا كنت مستخدمًا جديدًا.


3. إدخال البيانات الشخصية الصحيحة (الرقم القومي والاسم).


4. إرسال الطلب بعد التأكد من صحة البيانات.


5. تحميل الأوراق المطلوبة والانتظار لاستكمال الإجراءات.

يمكن للراغبين في التسجيل التوجه إلى مكاتب مديريات العمل في مختلف المحافظات التي تقوم بتسجيل العمالة غير المنتظمة.

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