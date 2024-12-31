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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد زيادتها إلى 1000 جنيه

منحة العمالة غير المنتظمة
منحة العمالة غير المنتظمة
محمد غالي
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تسعى الدولة جاهدة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الأكثر حاجة، وخاصةً العمالة غير المنتظمة، من خلال تخصيص منح مالية لدعم هذه الفئة.

منحة العمالة غير المنتظمة

وفي إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى المعيشة، أعلنت وزارة العمل عن زيادة قيمة المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة لعام 2025، وذلك ضمن سياسات الدولة الهادفة إلى تحسين ظروف الحياة لهذه الفئة ودعم استقرارها المالي.

زيادة قيمة المنحة إلى 1000 جنيه 

وقد قررت وزارة العمل رفع قيمة المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، بدءاً من منحة عيد الميلاد المجيد المقررة في 7 يناير 2025.

تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للعمالة غير المنتظمة، بما يتماشى مع الخطط الوطنية لتحسين مستوى الرعاية الاجتماعية.

الفئات المستهدفة بالمنحة 1000 جنيه

تستهدف منحة العمالة غير المنتظمة عدة فئات تشمل:

1. عمال التراحيل.

2. صغار المزارعين ممن تقل حيازتهم عن فدان (ملاكاً أو مستأجرين).

3. قراء القرآن الكريم والمرتلين والعاملين في الكنائس.

4. الباعة الجائلون ومنادو السيارات.

5. موزعو الصحف والصيادين.

6. العاملين المؤقتين في الزراعة أو تربية الماشية والدواجن والمناحل.

7. الحرفيين والعاملين في المنازل.


خطوات التسجيل للحصول على المنحة 1000 جنيه 


للحصول على المنحة، يجب تسجيل البيانات عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.

2. إدخال البيانات الأساسية (الاسم الرباعي، الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول).

3. تقديم معلومات إضافية مثل الحالة الاجتماعية، المؤهل الدراسي، الوضع الوظيفي، والمحافظة.

4. التأكد من صحة البيانات وإرسال الطلب.

5. انتظار رسالة تأكيد الأهلية من الوزارة.
 

مواعيد صرف المنحة الدورية للعمالة غير المنتظمة
 

تُصرف المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة ست مرات سنوياً في المناسبات التالية:

• عيد الميلاد المجيد (7 يناير).

• شهر رمضان.

• عيد الفطر المبارك.

• عيد الأضحى المبارك.

• المولد النبوي الشريف.

• عيد العمال (1 مايو).
 

التكلفة السنوية والإجراءات الإضافية  


بعد الزيادة، تصل التكلفة الإجمالية لصرف المنح إلى 1.5 مليار جنيه سنوياً. ويتم صرف المنح فقط للعمالة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل، سواء من خلال الشركات أو المقاولين، بناءً على الحصر الميداني.

قرارات جديدة لتعزيز الحماية للعمال


تشمل المبادرات الجديدة توفير تأمين ضد الحوادث، حيث يتم تقديم تعويضات مالية لأسر العمال المتضررين من الحوادث تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي، و20 ألف جنيه للإصابات.

تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين ظروف العمل والمعيشة للعمالة غير المنتظمة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى المعيشة لهذه الفئة.

العمالة غير المنتظمة المنحة الدورية للعمالة غير المنتظمة للعمالة غير المنتظمة لعام 2025 الموقع الرسمي لوزارة العمل

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