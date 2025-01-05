بديلًا لـ بيرسي تاو.. أمير هشام: الأهلي يسعى لجلب جناح أجنبي يجيد اللعب بقدمه اليسرى

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي لم يصل للمراحل النهائية في ملف التعاقد مع البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، لاعب فريق اوسترافا بانيك التشيكي، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك لأنه الخيار الثالث في لاعبي الأطراف المرشحين للفريق الأحمر.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الأهلي لديه تركيز على لاعب في مركز الجناح يجيد اللعب بالقدم اليسرى بديلًا للجنوب إفريقي بيرسي تاو، وهناك إصرار على ضم صفقتين أجنبيتين على الأقل".

وأضاف: "هناك تأخير نوعًا ما، وهو ما يُقلق جمهور الأهلي، في ظل تكرار السيناريوهات في الميركاتو بشكل عام، وسبق وأكدنا أن مفاوضات الأهلي مع الأجانب متعثرة بسبب المغالاة المالية، باستثناء البرازيلي إيفرتون".