أنغام تلتقط سيلفي مع نجوم الفن في عيد ميلاد إلهام شاهين

نشرت الفنانة أنغام، عدة صور لها -عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع عدد من النجوم من حفل عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين، الذي أقيم أول أمس الجمعة 3 يناير.

وظهرت أنغام، في الصور تلتقط السيلفي مع الفنانين: (إيهاب توفيق، سلاف فواخرجي، بشرى، باسم سمرة).

أنغام مع إيهاب توفيق وسلاف فواخرجي

أنغام مع إيهاب توفيق وبشرى وباسم سمرة

عيد ميلاد إلهام شاهين

وكان احتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين، حيث حرصوا على إقامة الحفل فى منزلها، والذى حضره عدد كبير من النجوم.

واستضافت عددا من النجوم هم أنغام وسميرة سعيد ومنة شلبي ونبيلة عبيد وليلى علوي وبشرى ومى عمر وباسم سمرة وإيهاب توفيق ومنة فضالي وداليا مصطفى ولقاء الخميسي ورانيا فريد شوقي وزوجها ووفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، ودرة ويسرا ولبلبة ودينا.

واحتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية مميزة جمعتها بأفراد أسرتها، حيث شاركت متابعيها صورة على حسابها الرسمي عبر “إنستجرام” ظهرت فيها مع عائلتها مرتدين البيجامات في جو عفوي ومليء بالحب.

وعلقت إلهام شاهين على الصورة قائلة: “أنتم أجمل ما في حياتي، أحلى لمة عيلة بالبيجامات، بحبكم من كل قلبي، ربنا يحافظ عليكم ويارب ما يقطع لنا عادة، كل سنة وإحنا مع بعض”.

أغاني أنغام

من جهة أخرى، حققت الفنانة أنغام نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الأعلى مشاهدة يوتيوب، من خلال أغنيتها “هو أنت مين"، ضمن أغاني الألبوم الذي يحمل اسم “تيجي نسيب”.

ألبوم "تيجي نسيب" يضم 12 أغنية، وتم إطلاقه مساء الأحد 28 يوليو الماضي، ضمن موسم صيف 2024.

وطرحت أنغام عدة أغانٍ من ألبومها «تيجي نسيب» ومنها: «بقالك قلب»، «موافقة»، «هو انت مين»، «إيه الأخبار»، «خليك معاها»، «اسكت»، «كان بريء»، «القلوب أسرار»، «مكنش وقته»، «أقولك إيه»، ««خليك معاها».