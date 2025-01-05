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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

تستمر لمدة 6 أيام.. بدء مراسم وداع جيمي كارتر في أمريكا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم
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عرضت فضائية “الحدث”  تقريرا بعنوان “تستمر لمدة 6 أيام.. بدء مراسم وداع جيمي كارتر في أمريكا”.

ووفقا للتقرير، انطلقت فى ولاية جورجيا الأمريكية مراسم الجنازة الرسمية للرئيس الأسبق جيمي كارتر، والتي تستمر لمدة 6 أيام، وانطلق موكب جثمان كارتر من مسقط رأسه فى مدينة بلانز، نحو مدينة أتلانتا عاصمة الولاية التي كان كارتر حاكما لها، قبل أن ينقل إلى قاعدة أندروز الجوية.

وقدم زعماء العالم والصحفيون والمعلقون السياسيون تعازيهم وتحدثوا عن إرث الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بعد وفاته عن عمر ناهز 100 عام، وفق ما ذكرت صحف أمريكية ودولية.

وأكد البيت الأبيض أن الجنازة الرسمية للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ستقام في التاسع من يناير المقبل في واشنطن.

وأعلن الرئيس جو بايدن يوم 9 يناير يوم حداد وطني في إعلان أصدره يوم الأحد، بعد ساعات من وفاة كارتر عن عمر ناهز 100 عام.

وسيؤثر قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن بخفض الأعلام إلى نصف السارية عقب وفاة جيمي كارتر، على حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير، حيث سيكون أول رئيس أمريكي يحلف اليمين الدستورية فى ظل أعلام ليست مرفوعة بالكامل.

وقالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، إن قرار بايدن بخفض الأعلام لمدة 30 يوما اعتبارا من يوم الأحد تكريما للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وهو أطول الرؤساء الأمريكيين عمرا وتوفي عن عمر يناهز 100 عام، سيلقي بظلاله على تنصيب ترامب، حيث سيضطر الرئيس المنتخب لتأدية اليمين الدستورية لولايته الثانية غير المتتالية والأعلام منخفضة.

كان الرئيس الأمريكي الراحل وراء العديد من القرارات الكبرى في السياسة الخارجية التي أثرت على الشرق الأوسط والتي لا تزال قائمة حتى الآن.

واعتُبر مدافعاً عن حقوق الفلسطينيين في وقت لاحق من حياته المهنية، وكان مساهماً مع الرئيس الراحل أنور السادات واتفاقيات كامب ديفيد التي أدت إلى اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر في عام 1979 وتعامله مع أزمة الرهائن في إيران عام 1979.

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