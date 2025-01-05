تنظيم معرض مجاني لتوزيع الأثاث المنزلى على الأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلى مجانا على عدد 545 أسرة ضمن الاسر الأولى بالرعاية بقرى كفر المحمديه وميت يعيش وكفر الشهيد والدبونيه وكفر الجوهري بمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية.



وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزراة التضامن الإجتماعى بالدقهلية، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، مشددة على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .

و وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تنظيم معارض الأثاث المنزلى من الأورمان فى محافظة الدقهلية تتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا ان المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته .



وأشار شعبان إلي أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الدقهلية تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها .



يذكر أن تنظيم معارض الأثاث المنزلى فى الدقهلية ياتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا .