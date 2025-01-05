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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تكنولوجيا وسيارات

KOORUI G7.. شاشة ألعاب بمعدل تحديث غير مسبوق

KOORUI G7
KOORUI G7
شيماء عبد المنعم
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من المقرر أن تكشف العلامة التجارية KOORUI عن سلسلة من المنتجات الجديدة في معرض CES 2025، من بينها شاشة KOORUI G7 ذات معدل تحديث أقصى غير مسبوق.

يوصف هذا النموذج بأنه أول شاشة للمستهلكين في العالم بمعدل تحديث يبلغ 750 هرتز. للتعويض عن عيوب الألوان في لوحات TN، تم تجهيز الشاشة بأحدث فيلم QD، الذي يوسع التدرج اللوني إلى 95% DCI-P3.

شاشة ألعاب بمعدل تحديث غير مسبوق

وتتميز شاشة الألعاب KOORUI G7 بمواصفات رائعة، بما في ذلك زمن استجابة 0.5 مللي ثانية ولوحة TN، والتي على الرغم من قيودها في دقة الألوان، توفر الشاشة تغطية 95% من مساحة ألوان DCI-P3 ودعم HDR400.

تم تصميم شاشة الألعاب السريعة، بقياس 24.5 بوصة وبدقة Full HD، وتعد من أبرز ميزاتها معدل تحديث مذهل يبلغ 750 هرتز، مما يجعلها أول شاشة تصل إلى هذا المستوى.

KOORUI G7 شاشة ألعاب بمعدل تحديث غير مسبوق

وقالت KOORUI، في بيان صحفي لها: “في بيئة الرياضات الإلكترونية اليوم، حيث يمكن لكل إطار أن يغير الوضع بشكل كبير في ألعاب FPS وMOBA سريعة الوتيرة، هناك طلب متزايد على تجربة لعب سلسة”. بفضل معدل تحديث يبلغ 750 هرتز، تزيل الشاشة جميع الحدود بشكل فعال، ستعتمد سرعة اللعبة فقط على الأجهزة ومهارة اللاعب".

يعد معدل التحديث بتردد 750 هرتز إنجاز غير مسبوق في مجال شاشات الألعاب، إلا أن تأثيره العملي قد يكون محدودا بالنسبة لمعظم اللاعبين، حيث غالبا ما تقتصر قدرات الأجهزة الحالية على معدلات إطارات أقل بكثير، مما يجعل الاستفادة الكاملة من معدل التحديث العالي هذا أقل سهولة بالنسبة لمعظم المستخدمين.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفرق الحسي بين 500 هرتز و 750 هرتز ضئيل، خاصة في سيناريوهات الألعاب الأقل تطلبا، وستوفر الشاشة مجموعة من خيارات الضبط المريح، بما في ذلك الارتفاع والميل والدوران، لضمان الراحة المثلى أثناء جلسات اللعب الطويلة.

وتتضمن ميزات الشاشة تقنيات الضوء الأزرق المنخفض ومثبط الوميض لتقليل إجهاد العين، إلى جانب 3 منافذ HDMI 2.1 ومنفذ DisplayPort 1.4 ومقبس سماعة رأس، مما يوفر مرونة كبيرة لإعدادات الألعاب الحديثة.

شاشة معدل تحديث شاشة ألعاب KOORUI KOORUI G7 شاشة الألعاب KOORUI G7

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