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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

منى فاروق تعلن خطوبتها وهذا رد فعل تامر حسني

مني فاروق
مني فاروق
قسم الفن
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أعلنت الفنانة منى فاروق عن خطوبتها دون الاعلان عن اي تفاصيل ، حيث حرص على تهنئتها الفنان تامر حسني .

ونشرت منى فاروق ستوري عبر انستجرام وتامر حسني يهنئها حيث كتب "مبروك الخطوبة يا منمون لترد :" ربنا يبارك فيك يا ابو الجدعنة ولازم تحضر فرحي هتكمل بيك".

منى فاروق:

 

وكانت منى فاروق قد تعرضت موخرا لوعكة صحية.

وكتبت منى فاروق، عبر خاصية «الاستوري» بحسابها على موقع «إنستجرام»: «الحمدلله على كل حال، توقف مؤقت في الجهاز الهضمي، عندي تهيج قولون مع إمساك وجرثومة معدة ونزيف بسبب شرخ، محتاجة منظار قولون ومنظار معدة يارب تعدي على خير، خدوا بالكم من صحتكم، أرجوكم وقفوها، وادعوا لي بالشفاء العاجل».

نشرت الفنانة الشابة، عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام" صورًا لها أثناء توقيعها على عقد مشاركتها بالمسلسل وكتبت "انضمام الفنانهمني فاروق عليمسلسل غموض اخراج حسام سلامه تاليف فتحي الجندي انتاج وليد سامي مدير التصوير د.محمد شفيق".

أبطال مسلسل غموض

يشارك في بطولة مسلسل «غموض» ميدو عادل، محمد نجاتي، إلهام عبد البديع، وفاء عامر، نهال عنبر، إيساف، محمد ابو داود، ياسر علي ماهر، هاجر الشرنوبي، ندى بهجت، رنا سماحة، طاهر أبو ليلة، التيك توكر شاكر، شمس، محمود فارس، دعاء رجب، والعمل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.

تعد منى فاروق من الوجوه الشابة التى قدمت فى مسلسل "الأب الروحى 1"، وبعد هذا العمل تواصلت أعمالها شاركت بأدوار مهمة بمسلسلي "ظل الرئيس" و"رحيم"للنجم ياسر جلال، واللذين حققا نجاحا كبيرا و مسلسل "قيد عائلي".

أحدث أعمال منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "أيام"تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

تامر حسني منى فاروق خطوبة منى فاروق

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