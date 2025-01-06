بـ 5 أبواب.. سعر ومواصفات جيمني 2025 الرياضية في السوق السعودي| صور

سيارة سوزوكي جيمني واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي قدمت عالميًا وعربيًا، وتنتمي هذه النسخة إلى فئة الـ SUV مع باقة من التجهيزات، وتواصل السيارة من تعزيز تواجدها بعد طرح النسخة صاحبة الـ 5 أبواب، والتي تبدا من 99,590 ريال سعودي.

سوزوكي جيمني 2025

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي جيمني 2025

تعتمد السيارة سوزوكي جيمني 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 75 كيلوواط عند 6,000 دورة في الدقيقة، و 130 نيوتن متر عند 4,000 دورة في الدقيقة للعزم الاقصى للدوران، مع خيارات تتعلق بناقل الحركة الاول يدوي 5 سرعات والاخر أوتوماتيكي الاداء 4 غيار.

سوزوكي جيمني 2025

تجهيزات السيارة سوزوكي جيمني 2025

تحتوي السيارة سوزوكي جيمني 2025 على نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، خاصية الاتصال مع التطبيقات الذكية، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الاوامر الصوتية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، زجاج كهربائي امامي وخلفي، قفل مركزي للأبواب، جنوط رياضية، مقبس بقدرة 12 فولت للأجهزة، مصابيح دائرية في مقدمة السيارة واخرى للضباب، إضافة إلى شبكات متعددة الفتحات الهوائية.

سوزوكي جيمني 2025

سعر السيارة سوزوكي جيمني 2025 في السوق السعودي

تقدم سيارة سوزوكي جيمني 2025 في السوق السعودي عبر فئتين من التجهيزات الاولى بسعر 99,590 ريال، والثانية بقيمة قدرها 111,090 ريال سعودي.