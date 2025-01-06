انفجارات قرب محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، إن الوكالة تلقت تقارير عن وقوع انفجارات قوية قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، يوم الأحد، تزامنًا مع تقارير عن هجوم بطائرة مسيرة على مركز التدريب الخاص بالمحطة.

وأوضح جروسي، في بيان أوردته وكالة "رويترز"، أن الوكالة لم تتمكن بعد من معرفة ما إذا كانت الانفجارات قد أدت إلى أضرار.

وتابع: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بتقارير عن هجوم بطائرة مسيرة على مركز تدريب محطة زابوريجيا للطاقة النووية اليوم، خارج محيط الموقع مباشرة.. تشير التقارير إلى عدم وقوع إصابات، أو أي تأثير على أي من معدات محطة الطاقة النووية".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر من مساء الأحد إن الضمانات الأمنية المقدمة لكييف لإنهاء الحرب مع روسيا لن تكون فعالة إلا إذا قدمتها الولايات المتحدة، معرباً عن أمله في لقاء الرئيس الأميركي المنتخب بعد تنصيبه قريباً.

وفي مقابلة مع المذيع الأمريكي ليكس فريدمان، أشاد زيلينسكي بترمب، الذي تعهد بإنهاء الحرب بسرعة من دون أن يوضح كيفية ذلك، قائلاً إن الأوكرانيين يعولون عليه لإجبار موسكو على الموافقة على سلام دائم.

وبعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على الهجوم الروسي على أوكرانيا، أثار انتخاب ترمب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، الأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي لوقف الحرب، لكنه أثار أيضاً مخاوف في كييف من أن السلام السريع قد يأتي بثمن باهظ.

استغل زيلينسكي المقابلة التي استمرت ثلاث ساعات ونشرت على موقع يوتيوب للدعوة إلى منح كييف عضوية حلف شمال الأطلسي، وأكد اعتقاده بأن وقف إطلاق النار دون ضمانات أمنية لبلاده من شأنه أن يمنح روسيا الوقت لإعادة التسليح لشن هجوم جديد.

وقال الرئيس الأوكراني إن البيت الأبيض تحت قيادة ترمب يلعب دوراً حيوياً في توفير الضمانات الأمنية، وأكد أنه والرئيس الأميركي المنتخب يتفقان على الحاجة إلى نهج "السلام من خلال القوة" لإنهاء الصراع.