جولدن جلوب 2025.. إطلالة رامي يوسف على السجادة الحمراء

حرص الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف على التواجد على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2025 بعد ترشحه لنيل جائزة أفضل ممثل.

تستضيف حفل جولدن جلوب لعام 2025 الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر التي تدخل التاريخ كأول امرأة تقوم بهذه المهمة.





شاركت نيكي جلاسر في عدد من الأفلام الكوميدية والبرامج التلفزيونية الترفيهية كان آخرها Albert Brooks: Defending My Life، ومنها فيلم I Feel Pretty.



وقالت نيكي جلاسر إنها "سعيدة للغاية" باستضافة حفل جوائز جولدن جلوب، هذا العام مضيفة إلى أنها تتطلع للحصول على "مقعد في الصف الأمامي" في "واحدة من ليالي التلفزيون المفضلة لديها.



وكشفت نيكي جلاسر أن بعض النكات المفضلة لديها على الإطلاق جاءت من مونولوجات افتتاحية سابقة لجوائز جولدن جلوب.

تشهد قوائم ترشيحات جولدن جلوب لعام 2025، منافسة قوية في فئات التمثيل، ومن المتوقع أن يظهر على السجادة الحمراء الليلة عدد كبير من نجمات هوليوود.



من أبرز المرشحات هذا العام زيندايا، سينثيا إيريفو وأريانا جراندي، وديمي مور ونيكول كيدمان، وكيت وينسلت.

وتتنافس مسلسلات عديدة وشهيرة في قوائم الدراما أبرزها Baby Reindeer و Shogun و The Bear