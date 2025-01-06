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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

أحمد عبدالرؤوف: الزمالك يحتاج لتغيير الأجانب

دونجا
دونجا
يمنى عبد الظاهر
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قال أحمد عبدالرؤوف نجم لاعب الزمالك السابق، إن إدارة نادي الزمالك يجب أن تحافظ على استقرار الفريق، بالتجديد لـ زيزو وباقي اللاعبين، مشيرًا إلى أن اسكواد الزمالك يتغير بشكل مستمر.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "يجب الحفاظ على زيزو لأنه لاعب جيد، وهو عنصر مهم للغاية داخل الفريق، والأمور أصبحت عرض وطلب، ومن الممكن أن ينتقل اللاعب للمنافس بشكل طبيعي".

وأردف: "مجلس إدارة نادي الزمالك جاء وهو يعلم كافة المشاكل التي يعاني منها فريق الكرة، وأتوقع أن يُجدد زيزو عقده قريبًا، وتحدثت معه بعدما تلقى عروضا كبيرة من الخليج، لكنه يريد البقاء داخل الزمالك بعدما حقق شعبية كبيرة".

وواصل: "الانتماء للأندية الكبيرة بعد الاعتزال "بيدفع له فلوس"، الموضوع مهم جدًا أن يكون هناك لاعب له شعبية كبيرة، وكل لاعب يسعى للحفاظ على شعبيته".

وأكمل: "الزمالك يحتاج لتغيير الأجانب، والفريق يحتاج لمهاجم وجناح أيمن يجيد اللعب بالقدم اليسرى، ويحتاج لاعب في وسط الملعب الهجومي، كما أن الفريق يحتاج للاعب آخر في مركز الارتكاز ويكون مصري".

وأكمل: "دخول عبدالله السعيد لمركز 10 مفيد جدًا لفريق الزمالك، وظهر بشكل جيد أمام المصري".

وتابع: "دونجا قدم مستوى جيد في بيراميدز، ولم يظهر بنفس المستوى حتى الآن مع الزمالك، وهو يحتاج للتركيز فقط وعدم الانشغال بالأمور خارج الملعب، هو لاعب جيد لكنه لم يقدم المستوى الأفضل، ينقصه الاستمرارية والجدية".

وأتم: "الزمالك يحتاج لتحسين كواليتي اللاعبين في المرحلة المقبلة من أجل المنافسة بقوة والعودة لدوري الأبطال، وأحلم باستقرار الزمالك ماديًا وآلا نسمع عن مشكلات مالية، لأنه نادٍ كبير، ولو استقر إداريا وماليا فأنه سيحقق البطولات".

الزمالك بيراميدز زيزو دونجا مجلس ادارة الزمالك

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