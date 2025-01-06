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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

أحمد عبدالرؤوف: الجزيري لا يستحق الجلوس على دكة الزمالك

الجزيري
الجزيري
يمنى عبد الظاهر
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قال أحمد عبدالرؤوف لاعب نادي الزمالك السابق، إنه قدم عملًا جيدًا مع نادي بلدية المحلة في وجود مصطفى الشامي رئيس النادي، مشيرًا إلى أنها التجربة الثانية له بعدما عمل في نادي المصري بالسلوم، خصوصًا أن الإمكانيات غير كبيرة بالمقارنة بباقي الأندية.

وتابع في تصريحات عبر برنامج بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "فريق بلدية المحلة قدم مستوى جيد في الموسم الماضي خصوصًا الدور الأول، كما أن هناك لاعبين تألقت مثل حسام أشرف الذي عاد لنادي الزمالك، وفريق البلدية كان يعاني من بعض المشكلات في الدور الثاني، والأمور المادية للاعبين لم تكن عائق للفريق، لرغبتهم في إثبات جداراتهم، كما أن البلدية عاني من ضغط المباريات في ظل عدم توافر كم كبير من اللاعبين لديه قادرين على مواجهة الظروف".

وأضاف: "تجربتي مع البلدية فتحت الباب أمام مدربين شباب للعمل في فرق دوري المحترفين، وهناك جيل صاعد من المدربين يستحقون الحصول على فرصة، ويجب أن يتم الصبر عليهم، من أجل تقديم بصمة جيدة".

وواصل: "حسام أشرف مهاجم جيد، ولابد أن يدرك جيدًا أن هناك فارق كبير بين اللعب في بلدية المحلة، والتواجد مع الزمالك، رغم كونه أحد هدافي الدوري في الموسم الماضي، ولابد أن يتم منحه فرصة في المشاركة بأكثر من مباراة، من أجل تقييمه فنيًا بالشكل الأفضل، كما أن سيف الجزيري حصل على عدد كبير من المباريات".

وأكمل: "لآبد أن يُركز حسام أشرف في الملعب فقط، ويدرك حجم الضغوط في الزمالك، والأفضل أن يستغل الفرصة جيدًا لإثبات ذاته، وعندما انتقل للبلدية لم يكن يشارك كثيرًا، لكنه استغل الفرصة وتألق وعاد للزمالك من جديد، قمت باستقدامه لصفوف بلدية المحلة وتحدثت معه أن الفرصة صعبة في ناديه، والأفضل أن ينضم لفريق يُشارك معه في المباريات، وفي النهاية انضم للبلدية وقدم مستوى رائع".

وزاد: "متوقع نجاح حسام أشرف مع الزمالك في المرحلة المقبلة، والفريق الأبيض يسير بشكل جيد مؤخرًا، وهناك اختلاف كبير بين جوميز وجروس خصوصا في طريقة اللعب، وعبدالله السعيد أصبح يلعب في الجزء الهجومي، كما دخل حسام أشرف على التشكيلة الأساسية".

وأردف: "الزمالك يحتاج لدعم قوي على مستوى الكواليتي، من أجل الدخول لدوري أبطال إفريقيا، والفريق حاليا بالقائمة المتوافرة يستطيع المنافسة في بطولتين على أقصى تقدير، لكنه من الصعب أن ينافس على كل البطولات، كما أنه من الصعب أن يقدم أداء ممتع في كل المباريات".

واستطرد: "كريستيان جروس لديه فرصة جيدة في تقديم شكل مختلف مع الزمالك، لأن وضعية المنافسة جيدة محليا وقاريا، كما أن حالة الأهلي ليست جيدة ويجب استغلالها في المنافسة بقوة على لقب الدوري، كما أن المدرب يتمتع بدعم كبير، كونه سبق وقاد الفريق لتحقيق الكونفدرالية في 2019".

وأكد: "أفضل أجانب الزمالك هو المثلوثي، لكن حال توافر لاعبين مصريين من الممكن ألا يتواجد كأساسي، كما أن سيف الجزيري لا يصح أن يجلس على مقاعد البدلاء بعدما قدم شكوى ضد الزمالك مؤخرًا، والفريق دائما يحتاج لأبنائه في الملعب، وعندما يتواجد 8 لاعبين على الأقل من ابنائه يتوج بالألقاب، وهذه نقطة واضحة على مدار تاريخ القلعة البيضاء".

وبسؤاله عن ميشالاك كونراد، قال: "لو كان لاعب مصري كان مقبول، لكن أجنبي ويحصل على هذا الراتب الكبير بالدولار أمر صعب، هو لاعب سريع ومن الممكن أن يساهم في صناعة الاهداف ويتم الاعتماد عليه في التحولات الهجومية وهذا الامر لا يناسب شخصية الزمالك".

الزمالك الجزيري مصطفي الشامي فريق المحلة حسام اشرف

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