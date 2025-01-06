جولدن جلوب.. ديمي مور أفضل ممثلة عن فيلم The Substance

حصدت الممثلة ديمي مور على أول جولدن جلوب في حياتها عن بطولة فيلم The Substance منذ قليل.

ونالت ديمي مور جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقى، وقالت إنها انتظر هذه اللحظة طوال مشوارها الفني.

تستضيف حفل جولدن جلوب لعام 2025 الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر التي تدخل التاريخ كأول امرأة تقوم بهذه المهمة.





شاركت نيكي جلاسر في عدد من الأفلام الكوميدية والبرامج التلفزيونية الترفيهية كان آخرها Albert Brooks: Defending My Life، ومنها فيلم I Feel Pretty.



وقالت نيكي جلاسر إنها "سعيدة للغاية" باستضافة حفل جوائز جولدن جلوب، هذا العام مضيفة إلى أنها تتطلع للحصول على "مقعد في الصف الأمامي" في "واحدة من ليالي التلفزيون المفضلة لديها.

وكشفت نيكي جلاسر أن بعض النكات المفضلة لديها على الإطلاق جاءت من مونولوجات افتتاحية سابقة لجوائز جولدن جلوب.



من أبرز المرشحات هذا العام زيندايا، سينثيا إيريفو وأريانا جراندي، وديمي مور ونيكول كيدمان، وكيت وينسلت.

وتتنافس مسلسلات عديدة وشهيرة في قوائم الدراما أبرزها Baby Reindeer و Shogun و The Bear.