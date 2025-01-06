جولدن جلوب 2025.. Baby Reindeer يحصد جائزة أفضل مسلسل قصير

حصد “Baby Reindeer” جائزة جولدن جلوب كأفضل مسلسل قصير لعام 2025 بعد النجاح الكبير الذي حققه منذ انطلاق عرضه عبر منصة نتفليكس.

حقق مسلسل نتفليكس Baby Reindeer نجاحا وشهرة كبيرين خلال 2024، بعدما طرح في بداية 2024، وتسبب في حالة كبيرة من الجدل.

مسلسل Baby Reindeer مقتبسة أحداثه من قصة حقيقية حول سيدة تعاني من مرض نفسي تقع في غرام شخص وتطارده وتسبب له الهواجس.

المسلسل ترشح للعديد من جوائز البافتا واختيارات النقاد، وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة في نتفليكس لفترة طويلة.

تستضيف حفل جولدن جلوب لعام 2025 الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر التي تدخل التاريخ كأول امرأة تقوم بهذه المهمة.





شاركت نيكي جلاسر في عدد من الأفلام الكوميدية والبرامج التلفزيونية الترفيهية كان آخرها Albert Brooks: Defending My Life، ومنها فيلم I Feel Pretty.



وقالت نيكي جلاسر إنها "سعيدة للغاية" باستضافة حفل جوائز جولدن جلوب، هذا العام مضيفة إلى أنها تتطلع للحصول على "مقعد في الصف الأمامي" في "واحدة من ليالي التلفزيون المفضلة لديها.

وكشفت نيكي جلاسر أن بعض النكات المفضلة لديها على الإطلاق جاءت من مونولوجات افتتاحية سابقة لجوائز جولدن جلوب.