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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

رصف طريق كسر الحجر بأسوان وتوقيع غرامات لمخالفات الإشغالات والتعدى على الطريق

طريق كسر الحجر بأسوان
طريق كسر الحجر بأسوان
محمد عبد الفتاح
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واصلت مديرية الطرق أعمال رصف طريق شارع كسر الحجر الحيوى بطول 2.2 كم بدءاً من المحكمة ومروراً بتقاطع شارع شرق البندر ، ووصولاً إلى كوبرى السيل الجديد.

ويأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة لتطوير وتجميل ورصف المحاور والطرق الطولية والعرضية بمدينة أسوان لإعادة الوجه الحضارى لزهرة الجنوب ، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

 وفى نفس السياق أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته لمسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان أثناء جولته بطريق كسر الحجر بإزالة جميع الإشغالات والتعديات على الطريق وخط التنظيم مع توقيع غرامات على المخالفين تصل إلى ٥٠ ألف جنية ، بالإضافة إلى إعادة تخطيط الطريق بالتنسيق مع مديرية الطرق لتحقيق السيولة والإنسياب المرورى. 

وهو الذى يتكامل مع قيام هيئة السكة الحديد بتوحيد واجهات المحلات بطول السور التابع لها من خلال تنفيذ نموذج موحد يضم الهوية البصرية للمحافظة.

وكلف المحافظ بأن يتم بالتوازى مع تنفيذ أعمال الرصف ، وضع اللمسات الحضارية من التطوير والتجميل والدهانات والتشجير والإنارة والبلدورات حتى يتسنى تحويل هذا الطريق والمحور الهام بإعتباره شريان مرورى هام يربط كورنيش النيل القديم بأحياء ومناطق جنوب وشرق المدينة إلى واجهة جمالية. 

فيما أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير مديرية الطرق بأنه بناءاً لتعليمات محافظ أسوان جارى تكثيف الأعمال لنهو أعمال الرصف بطريق كسر الحجر فى الحارتين فى المناطق التى يتم نهو أعمال مشروع الإحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب والصرف الصحى بها. 

ولفت إلى أنه بالتوازى تم رصف الطريق الجانبى الرابط بحى المحمودية بما يتواكب مع أعمال التطوير والتجميل لطريق كسر الحجر الحيوى وصولاً إلى كوبرى السيل الجديد .

فيما واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بالمراكز والمدن حيث تفقد المجمع الصناعى الحرفى بقرية بلانة التابعة لمركز نصر النوبة ، والذى تم تنفيذه بتكلفة 16 مليون جنيه مما يساهم فى توفير فرص عمل وزيادة دخل المئات من الأسر .

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