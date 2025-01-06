رغم التعادل.. صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا مع ليفربول أمام مان يونايتد

تصدر الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول إحصائية قياسية جديدة في الدوري الإنجليزي بعد مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في مباراة مانشستر يونايتد من علامة جزاء بعد تسديدة قوية، ليحقق بها رقم قياسيا جديد، بالرغم من انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 ضمن الجولة الـ 20 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت شبكة "سكواكا" للإحصاءات، رقما قياسيا جديدا لمحمد صلاح، حيث بات أكثر اللاعبين الذي صنعوا فرصا كبيرة من لعب مفتوح في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

حيث صنع نجم منتخب مصر 8 فرص فقط من لعب مفتوح في آخر 5 مباريات له في البطولة المحلية، التي يتصدر فيها جدول ترتيب الهدافين برصيد 18 هدفا وجدول ترتيب الأكثر صناعة للأهداف بشكل عام برصيد 13 هدفًا.

ويتواجد صلاح في مقدمة القائمة بشكل عام برصيد 15 فرصة، ويأتي من بعده سون هيونج مين لاعب توتنهام برصيد 11 فرصة وهو نفس عدد الفرص التي صنعها بوكايو ساكا لاعب أرسنال.

أكثر 10 لاعبين صناعة للفرص من لعب مفتوح